Dobranov

V příštím kole už Dobranov nebude hrát. | Foto: Deník

Fotbalisté Sokola Dobranov všechny své domácí zápasy v jarní části III. třídy OS odehrají na hřištích soupeřů. A co víc, oddíl možná zmizí z fotbalové mapy! Deníku to naznačil předseda klubu Josef Houfek. „Důvodem jsou spory s vlastníkem soukromého pozemku, který sousedí s naším hřištěm. Pozemek majitele totiž zasahuje zhruba dvěma metry do hrací plochy, a to po celé její šířce, takže minimálně o tuto vzdálenost bychom hřiště museli zúžit,“ vysvětlil Josef Houfek. To však podle něj oddíl neudělá. „Jsme na 90 procent rozhodnutí, že až odehrajeme jaro, tak už mužstvo do nového soutěžního ročníku nepřihlásíme a tím fotbal v Dobranově nadobro skončí,“ dodal Houfek.