Česká Lípa - Účastmík krajské I. A třídy si poradil s českolipskou Lokomotivou na jejím pažitu 4:1.

Trenér Doks Milan Bubla. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Čerstvý účastník krajské fotbalové I. B třídy, áčko českolipské Lokomotivy, podlehl na domácí půdě týmu TJ Doksy (I. A třída) poměrem 1:4. Již po první půli bylo o vítězi tohoto zápasu jasno.

Loko Č. Lípa – Doksy

1:4 (0:3)

„Čeká nás velmi silný soupeř na naše poměry. Za celou přípravu jsme se nesešli kompletní a v tomto zápase bude chybět šest lidí ze základní sestavy, konkrétně Mirek Horáček, Peták, Mikysa, Milan Tima, Souček, Pavel Všetečka,“ říkal před zápasem kouč Loko Jiří Barvíř.

Podobné starosti měl i dokský trenér Milan Bubla. „Mrzí mě, že jsem nemohl postavit sestavu, se kterou počítám pro první utkání, neboť z různých důvodů mi chybí hned čtyři hráči, a to Cengr, Kolařík, Šťastný a Semík,“ uvedl pro Deník Bubla.

Jeho svěřenci od začátku diktovali tempo hry, svoji převahu zúročili ve 27. minutě, kdy se po přízemním centru Bláhy za obranu trefil ke vzdálenější tyči Šverma – 0:1. O tři minuty později kopali fotbalisté od Máchova jezera penaltu za faul domácího hráče na Švermu, kterou bez problému proměnil Švec – 0:2. Na konci prvního poločasu, přesně ve 45. minutě, zahrával Milan Vágner rohový kop a hlavičkující Michal Vaňátko zvýšil náskok na 3:0 pro Doksy.

Do druhé pětačtyřicetiminutovky nastoupil do branky domácích místo Pavlíčka Jaroslav Volešák, nic to ovšem nezměnilo na faktu, že Doksy nadále ovládaly utkání. Volešák nestačil na další střelu v podání Švermy, jemuž nahrával Zajkr – 0:4. V samotném závěru duelu se Českolipští přece jen dočkali čestného úspěchu, který zařídil po přihrávce Diarta Raišner – 1:4.

„Hrálo se opravdu na super kvalitním trávníku. Utkání určitě splnilo můj záměr, se kterým jsme do něho šli: zahráli jsme si na krásném hřišti, nikdo se nezranil, dali jsme čtyři góly a fotbalem se bavili,“ hodnotil generálku před startem v mistrovské soutěži spokojený Milan Bubla.

Branky: 88. Raišner – 27. a 72. Šverma, 30. Švec (PK), 45. Michal Vaňátko. Rozhodčí Kapoun – Bahník, Volešák.

Sestava Loko: Pavlíček – Byrtek, Diart, Zahrádka, Horáček – Fara, Tima Mirek, Pipek, Šena – Černý, Lehman (Volešák, Žižka, Denk, Raišner). Trenér Jiří Barvíř.

Sestava Doks: Valeš – Horčík, Jeník, Vaňátko Michal, Zajkr – Vágner, Švec, Kadlec, Šverma – Hanoušek, Bláha (Jurčík, Svatý, Vaňátko Martin, Prskavec). Trenér Milan Bubla.