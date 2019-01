Bukovany - „Takhle se o přední umístění nebojuje, natož o případný postup,“ řekl kouč Kamil Šourek.

Výkon hostí byl pro spalvského trenéra Kamila Šourka zklamáním. Na snímku Vidner (vlevo) neuhlídal bukovanského Sedláka, ale jeho střela skončila nad Halgašovou brankou. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Starým Splavům se nepodařilo udělat poslední krok k uhájení 2. místa I. B třídy před rivalem z Doks. Po nevýrazném výkonu totiž podlehly venku Bukovanům 0:2.

„Takhle se o přední umístění nebojuje, natož o případný postup. Jsem zklamaný,“ řekl zkroušeně po utkání kouč Splavů Kamil Šourek.

A není divu, že se trenérovi výkon jeho svěřenců nelíbil. Chyběla jim bojovnost a ani chuť po vítězství nebyla nijak nápadná. Navíc tak jako před týdnem doma s Heřmanicemi, ani tentokrát se Splavům nedařila finální přihrávka. Míče ze středu hřiště směřovaly buď k nohám bukovanských obránců, nebo se stávaly příliš dlouhými pasy, které útočníci nestačili dobíhat. Bukovany naopak svou hrou prokázaly, že nejsou na konečném 5. místě tabulky náhodou. Vypracovaly si řadu šancí, z nichž mohly vytěžit i více než dvě branky. „Dnes jsme k utkání přistoupili tak, jak to má vypadat, ne jako minulý týden v Dubici,“ chválil výkon hráčů trenér Jakub Ujka.

První gól do Halgašovy brány padl už ve 4. minutě utkání. Na rohový kop Jana Ujky si naskočil Adámek a ze dvou metrů se nemýlil. Domácí šli do vedení celkem nečekaně, což zpočátku tlačící Splavy zaskočilo. Hra byla nicméně od tohoto okamžiku vyrovnaná, s drobnými šancemi na obou stranách. Hlavou nepřekonali soupeřova brankáře bukonvanský Jeník ani splavský Chlumecký. Domácí hrozili také z dálky. Vedle pokusů Ujky a Jeníka, které mířily těsně nad, trefil Kodera břevno splavské svatyně.

Hosté mohli před přestávkou vyrovnat z kopačky Vovčuka, ale ten svůj samostatný únik nezakončil přesně.

V horku a dusnu rychle ubývalo sil všem hráčům na hřišti. Ale byli to ve druhé půli znovu domácí, kdo se jevil čilejší. Bukovany chodily důrazněji proti míči a svou vervou vyhrály spoustu osobních soubojů. Staré Splavy sice útočily, ale jejich ofenzivní výpady končily často v samém zárodku. Buď nepřesným pasem nebo odmáváním ofsajdu. A právě často zvedaný praporek sudího Krale se hostům vůbec nelíbil. Postraní rozhodčí čelil jejich kritice po celý druhý poločas. Po jednom sporně odmávaném ofsajdu dokonce Chlumecký skóroval.

Neuznaný gól ještě více utlumil snahu hostů cokoliv s výsledkem udělat. V 69. minutě se nicméně ještě dostal za obranu Bukovan Vovčuk, svůj druhý samostatný únik však zakončil střelou do náruče brankáře Michela. Bukovanský gólman včas vyběhl a zmenšil Vovčukovi střelecký úhel. „Michel nás dnes několikrát podržel, chytal dobře,“ uznal po utkání Jakub Ujka.

Zatímco se Splavy snažily něco vymyslet v útočné fázi, přišel úder před jejich vlastní bránou. V útoku využil protipohybu bránícího hráče Sedlák, zasekl si míč na hranici šestnáctky a následnou pohotovou střelou uzavřel skóre utkání – 2:0. Brankář Halgaš stačil míč vyrazit pouze na tyč, od které se odrazil za jeho záda.

Bukovany – Staré Splavy

2:0 (1:0)

Branky: 4. Adámek, 82. Sedlák. Rozhodčí: Diringer – Kral, Dvořák; ŽK: 1:2, 55 diváků.

Bukovany: Michel – Kodera, Hovorka, Jeník, Vetešník, Svoboda, Prýl, Ujka Jan, Hlubuček, Sedlák, Adámek (střídali: Svoboda, Valta).

Staré Splavy: Halgaš – Vidner, Jelínek, Rybák, Vovčuk, Mašek, Zdich, Pergl, Chlumecký, Habel, Balvín (střídali: Schreyer, Kratochvíl).

Ohlasy trenérů

Kamil Šourek (trenér Starých Splavů): „Takhle se zkrátka nehraje o přední umístění. Nevím, jestli si hráči mysleli, že to přijde samo… Bylo to takové vlažné, už první gól je načal.“

Jakub Ujka (trenér Bukovan): „Je fakt, že jsme v důrazu a nadšení Splavy předčili. Překvapily mě, že za tím druhým místem nešly tak důrazně, jak jsme si mysleli, že půjdou. Domníval jsem se, že zápas bude z jejich strany více vyhecovaný, že půjdou třem bodům více naproti.“