Jablonné v Podještědí - V páté minutě se domácímu brankáři Závůrkovi povedlo chytit vyloženou šanci Rynoltic, což mělo jistě velmi pozitivní vliv na jeho spoluhráče, kteří pak během dvaceti minut vpodstatě rozhodli o utkání.

Trenér Jablonného v Podještědí Jaromír Hetver. | Foto: Deník

Jablonné v Podještědí – Rynoltice 3:1 (3:0)

První branku vstřelil Pertl, který byl v hostujícím vápně důraznější než brankář – 1:0.

Ve 20. minutě centroval do vápna Ptáček, Pertlovu střelu ještě brankář vyrazil, ale na dorážku Černého už byl krátký – 2:0.

I u třetí branky byl Pertl, tentokráte opět jako střelec – 3:0. Vinou zranění však už nemohl nastoupit do II. půle.

„Ve druhém poločase už jsme spíše hlídali výsledek.“ I tak se domácí dostávali do šancí. Ptáček např. nastřelil tyč. Hosté hrozili především ze standardních situací a jednu z nich dokonce v 75. minutě proměnili. Více však brankáře Závůrku překonat nedokázali. „Dnes jsme zahráli dobře i co se týká taktické stránky,“ chválí svůj tým Jaromír Hetver.

Branky domácích: 10., 30. Pertl, 20. Černý.

Jablonné v Podj.: Závůrka – Klodner (80. Valeš), Svoboda, Šimon, Štěpánek – Ptáček, Richtr, Černý (70. Nemeš), Brodil – Hetver, Pertl (46. Vejskrab).