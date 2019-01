Mimoň - Rezerva FK Česká Lípa zdolala ve finále Jestřebí 5:3, Horáček zaznamenal čistý hattrick.

Vítězem okresního poháru se stala rezerva FK Česká Lípa. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Osm gólů přinesl finálový zápas okresního poháru – Poháru českolipského Deníku mezi obhájcem loňského prvenství, týmem Jestřebí, a béčkem FK Česká Lípa. Českolipská rezerva vyhrála 5:3 a oslavila triumf po třech letech. Tehdy, v roce 2005, ve finále na hřišti Lokomotivy Českolipští zdolali stejného soupeře poměrem 2:1.

„Je nás málo, pouze dvanáct, a tak hlavně nechceme udělat ostudu,“ říkal před duelem na neutrálním hřišti v Mimoni jeden z trenérů Č. Lípy Josef Řezáč. Jeho svěřenci ostudu neudělali, i když za stavu 4:1 hodně polevili a soupeř toho dokázal využít ke snížení na 4:3. To běžela 79. minuta. Drama se ale nekonalo. Tři minuty před koncem kapitán Fulier rozehrál trestný kop téměř z poloviny hřiště až na vzdálenější tyč, kam si zaběhl lišák Horáček a bylo hotovo – 5:3.

„Prohráli jsme si to sami vlastními chybami v obraně. Musím uznat, že soupeř je přece jen mladší a běhavější, i když jsme ho několikrát našimi akcemi zaskočili. K prvenství mu gratulujeme,“ konstatoval po zápase Emil Žďánský, viceprezident a zároveň i trenér FC Jestřebí.

Aktivnější v úvodních minutách byla Lípa, která šla v 17. minutě do vedení. Gólu předcházela ukázková akce Horáčka, který utekl po pravé straně, od něj se míč dostal přes Buriana ke Královi a bylo to 1:0.

Jestřebí chtělo co nejdříve odpovědět, snaha o kombinaci ve středu hřiště však často ztroskotávala na nepřesnostech finálních přihrávek.

U druhého gólu „béčka“ opět byl Horáček. Na hranici vápna se efektně uvolnil přes Pečenku, posunul míč doleva na Fuliera a ten přízemní střelou zvýšil na 2:0.

Účastník okresního přeboru mohl snížit pět minut před přestávkou, kdy Trnečka vybojoval balon, ale otřel ho jen o pravou tyč. Hned vzápětí Mikysa z vlastní poloviny vydláždil cestičku ke skórování pro Horáčka, jenže sólový průnik dvacetiletého útočníka gólem neskončil. Brankář Procházka totiž snahu o hokejový blafák vystihl.

Po pauze měli deset minut hru ve své moci Jestřebští, a když už se zdálo, že by mohli snížit, přišel šok. Půlpán pronikl po pravém křídle k rohovému praporku, odkud lehce odcentroval k bližší tyči na špatně pokrytého Horáčka a ryšavý útočník trestal – 3:0. Za další tři minuty snížil z penalty po střetu Vokouna s Ješetou Michlík a na tým od Ploučnice najednou spadla „deka“. Chybné rozehrávky, zmatky před vlastní brankou a také disciplína některých hráčů hodně pokulhávala. Toho však Jestřebí nevyužilo a čtvrtý gól do jeho sítě padl po hrubce Procházky, jemuž vypíchl balon Horáček. 4:1 a zdálo se být „vymalováno.“

Jenže když kouč Žďánský vyslal na hřiště dvacet minut před koncem místo Hraníka Švece, kdosi z tribuny zavolal: „To je žolík!“

A skutečně. „Žolík“ Švec během dvou minut snížil na 4:3, mezitím Maleček nastřelil tyč a Lípa v té době „šlapala vodu.“ Vysvobození pro ni přišlo až opět díky Horáčkovi ve zmiňované 87. minutě. Českolipský klub tak letos sklidil další cenný úspěch.

„Utkání svůj účel splnilo, na obou týmech bylo znát, že je konec sezony. Ze zisku poháru samozřejmě máme radost, i když naše hra v některých fázích nebyla ideální,“ přiznal hrající trenér Č. Lípy Milan Slipčenko.

Č. Lípa B – Jestřebí 5:3 (2:0)

Branky: 57. 68. a 87. Horáček, 17. Král, 33. Fulier – 77. a 79. Švec, 60. Michlík (PK). Rozhodčí Tykva. ŽK 1:2. Diváků 80.

Česká Lípa B: Řezáč – Půlpán, Fulier, Slipčenko, Vokoun – Soukup P., Mikysa, Koštial, Král, Soukup M. (13. Burian) – Horáček.

Jestřebí: Procházka – Michlík – Pečenka, Picek (25. Bango), Trnečka Lub. – Pekárek, Ješeta, Šafránek, Hraník (71. Švec) – Trnečka Luk. (46. Kaňkovský), Maleček.