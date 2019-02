Skalice - Nepříliš pohlednou podívanou nabídl 140 divákům duel mezi domácí Skalicí a Lučany nad Nisou. Nejenže neviděli ani jeden gól, ale i šancí bylo pomálu, nehledě na ty vyložené.

Obránce Cicvárek zastavuje akci Lehkého. | Foto: Deník/ Jaroslav Marek

To, že nebudou mít oba brankáři příliš mnoho práce, napověděl už začátek utkání. Hráči Lučan i Skalice totiž vysílali ze svých kopaček z uctivých vzdáleností velice nepřesné střely. Výjimkou byl snad jen pokus Václavíka z 20 metrů, který protáhl Michala Svobodu v bráně domácích.

Lučany byly v první půlhodině lepším týmem a míč měly většinu času ve svém držení. Až přímý kop skalického beka Vohnoutky ve 30. minutě utnul jejich ofenzivní činnost. Vohnoutkova střela sice neskončila v síti, brankář Kotyk míč mířící do šibenice chytil, ale Skalice jakoby od této chvíle ožila. Netrvalo dlouho a gólman hostí měl opět plné ruce práce. To se na velkém vápně pěkně uvolnil Pícha, po pár krocích vystřelil a Kotyk musel na zem. Přízemní střelu s obtížemi vytáhl na roh.

Boj o balón především ve středu hřiště pokračoval i po přestávce, neboť nepřesnosti v přihrávkách nedovolovaly zakládat nebezpečné útoky. V nevýrazných výkonech obou týmů tak vynikly pouze dvě brankové příležitosti. Nejprve se dostali v 73. minutě do přečíslení domácí, ale Pícha pálil z úhlu do brankáře Kotyka. O dvě minuty později unikl na druhé straně za obranu Skalice Bělohlávek, míč se mu ale zapletl pod nohy a obránce ho odzbrojil.

Bezbranková remíza dvou celků ze středu tabulky byla zasloužená. V příštím kole jede SK Skalice bojovat o potřebné body do Velkých Hamrů, které jsou momentálně na dvanáctém místě. Skalice je devátá.

Vladimír Jeníček: „Lučany jsou fotbalový manšaft. My jsme na druhou stranu hráli taktičtěji a více bojovně. To je také naším záměrem, který všichni kluci, myslím, naplňují. Vzhledem k průběhu zápasu, kdy byly v první půli lepší Lučany a v druhé my, je bod pro oba celky zasloužený. V druhém poločase jsme se sice dostali do přečíslení, ale nevyužili jsme ho… Naše hra trpěla hlavně špatnými finálními přihrávkami.“

SK Skalice – Lučany nad Nisou 0:0

Rozhodčí: Horáček – Poživil, Kowalik; sestava SK Skalice: Svoboda – Záruba, Sysel, Šturma, Hlavinka, Aust, Maixner, Vohnoutka, Novotný (58. Knytl), Pícha, Kudláček (53. Sinkovski); sestava Lučan: Kotyk – Beránek, Šich, Bělohlávek, Václavík, Cicvárek, Maňák, Dítě (80. Hanus), Dočekal, Hrabánek, Hradecký; 140 diváků; ŽK: 3 - 4