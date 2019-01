Skalice - Skalice se loučí výhrou s Krajským přeborem. Během tří let je to už druhý sestup…

Skalice ve svém posledním utkání krajského přeboru porazila Viňovou 5:2. Na snímku Milner s Baťkou sledují jak se Hanoušek probíjí obranou soupeře. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

I když dosáhli nejvyššího vítězství v sezoně, přesto se hráči Skalice po zápase neradovali. Naopak. Jejich smutné tváře prozrazovaly definitivní uvědomění si, že jejich tým sestupuje do I.A třídy. Jen tři body ztrácí v konečné tabulce na předposlední Mimoň. Ještě teď určitě litují, že neudrželi vítězství právě na hřišti Jiskry…

Skalice – Višňová 5:2 (2:2)

Byl to zápas, v kterém už vlastně o nic podstatného nešlo. Skalice už měla sestup jistý, Višňová si mohla vítězstvím jen polepšit o pár příček ve středu tabulky.

Přesto to nebyl žádný přáteláček. Hlavně domácí hráči šli do soubojů někdy velmi tvrdě, i když na druhou stranu je pravda, že právě to nasazení a určitá rvavost je dovedly k vítězství.

Višňová v minulém kole přetrhla šňůru šesti porážek za sebou, když doma porazila Sedmihorky 5:2. Stejného výsledku se dočkala i ve Skalici, ale tentokrát v její neprospěch…

Sedm gólů, které padly v tomto zápase, nemuselo být konečných. Hráči na obou stranách hodně příležitostí spálili.

V 8. minutě poslal Aust šikovnou přihrávku do vápna, Hlavinka přenechal míč Horynovi, jehož střela však nemohla brankáře hostí ohrozit. O tři minuty později vyslal Kazan Hanouška na zteč višňovské branky, tomu ale chyběl krok, aby byl dříve u míče než brankář.

První gól padl ve 12. minutě a zasloužil se o něj Milner, když zkušeně vystřelil k delší tyči – 1:0. V 18. už ale bylo vyrovnáno po pěkné akci na jeden dotek. Autorem byl Jakl – 1:1.

Poté se dvakrát blýskl domácí brankář Svoboda. Nejdříve vyrazil prudkou střelu a hned nato vyřešil nebezpečnou situaci po následném rohu.

Během čtyř minut kopali hosté dvě penalty! Zatímco tu první Zach bezpečně proměnil (1:2), ta druhá byla zahrána velmi špatně, takže brankář Svoboda ji v pohodě zachytil.

Vyrovnání však přišlo opět záhy a postaral se o to Kazan – 2:2. Do konce poločasu měl tento hráč možnost i k dalšímu skórování, ale jeho pěknou, technickou střelu brankář jistil.

Do druhého poločasu nastoupil v brance domácích Osmančík, který mnoho práce neměl, jenom na konci zápasu předvedl hezký zákrok při protiútoku hostí.

Předtím však domácí nasázeli Višňové ještě tři branky. 66. minuta – gól střílí Kazan. Velkou zásluhu na něm však má Hanoušek, který spoluhráči vybojoval a jak na podnose naservíroval míč. 78. minuta – nastala podobná situace, jen s jiným hráčským obsazením. Nahrával Horyna, střílel Milner. 81. minuta – Baťka uzavřel skóre zápasu na 5:2.



Rozhodčí: Šmíd. Žl. K.: 1:1. Diváci: 80.

Skalice: Svoboda (46. Osmančík) – Aust (69. Knytl), Vohnoutka, Gabriel, Baťka, Hlavinka (69. Winzig), Kazan, Horyna, Heřmánek, Milner, Hanoušek. Trenér Vladimír Jeníček.