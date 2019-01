Česká Lípa - Svěřenci trenéra Daniela Kordy odehrají během jednoho dne dvě v utkání

Trenér Korda diriguje hráče. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Fotbalisty Arsenalu čeká náročná sobota. Dopoledne se nejprve utkají s Mostem, odpoledne pak s Brozany.

Poté, co Most v roce 2008 opustil českou nejvyšší soutěž, nastupuje ve II. lize. Ovšem od té doby nepřipomíná tým, který by se chtěl do Gambrinus ligy vrátit, neboť pokaždé skončil v dolní polovině tabulky druhé ligy. Nejinak tomu bylo také letos, kdy obsadil konečné 12. místo. Českolipští byli na tom podobně, když si v ČFL pro sebe zarezervovali 11. příčku.

Přípravný duel FK Baník Most – Arsenal Česká Lípa je na programu v sobotu 16. července s úvodním výkopem v 11 hodin. Hrát se bude na fotbalovém stadionu v Braňanech.

Vizitka soupeře

Mostečtí nezačali sezonu zrovna šťastně, protože hned úvodní dva zápasy prohráli, přičemž nevstřelili ani gól a šest jich inkasovali. Čtyři od Karviné, dva od Vlašimi. Herně se zvedli až v domácím souboji s Hlučínem, jemuž nadělili tři fíky. V následujícím kole dokonce poprvé zvítězili na cizím hřišti, když si ze Znojma přivezli plný počet bodů za vítězství 1:0.

Poté ještě dokázali potrápit Varnsdorf, s nímž se rozešli smírně po remíze 1:1. Jejich bodový rozlet zastavila až pražská Dukla. Most pak vyloupil také čáslavský stadion, aby vzápětí utrpěl první domácí porážku sezóny od Sokolova. Jakoby toto zaváhání nechalo na hráčích Baníku negativní stopu, protože i další utkání na svém hřišti prohráli, a sice se Sezimovým Ústím. Baníkovci se však zdravě naštvali a ve čtyřech utkáních po sobě nepoznali přemožitele. Podzimní část ale zakončili porážkou s rezervou Sparty Praha.

V jarní fázi soutěže provázely tým poněkud nevyrovnané výkony, vítězství střídaly porážky. Most začínal druhou část ročníku dvěma domácími zápasy, z nichž ale vytěžil jen tři body. Nejprve zdolal Karvinou, ale vzápětí podlehl Vlašimi.

Ve 22. kole se na kladenském fotbalovém stadionu Františka Kloze strhla přestřelka mezi domácím Kladnem a Mostem. Baník vedl díky brance Badalyana, ovšem ještě do konce prvního poločasu Kladenští otočili skóre utkání díky dvěma brankám z penalt. Na začátku druhé půle přidal další dvě trefy Kabele, a když se po něm prosadil také Štverák, o vítězi bylo de facto rozhodnuto.

Avšak Severočeši ani za tohoto nepříznivého stavu nerezignovali a dvěma slepenými góly snížili na konečných 5:3 pro Kladno. Další vysoké skóre se zrodilo ve Zlíně, kde místní Tescoma nadělila Mostu čtyři „banány“. Deset minut před koncem vedl Zlín už 4:0 a Mostu se podařilo už jen snížit na 4:1. V posledním kole sezóny dokázali Mostečtí zvítězit v Třinci a obsadili tak konečné 12. místo.

Nejlepším střelcem Baníku Most se stal se sedmi góly Zoran Danoski.

Vizitka Č. Lípy

Českolipští hráči mají za sebou první přípravné utkání, které odehráli v Jablonném s německým Neugersdorfem. Do vedení se dostali Němci, když Höer zužitkoval přímý kop. V úvodu druhé půle zvýšil na 2:0 pro Neugersdorf Hentschel. Arsenalu se podařilo už jen snížit, o kontaktní gól se postaral Jan Broschinský.

Na přátelský zápas se hrálo poměrně tvrdě, neboť sudí Řeháček osmkrát vytáhl žlutou kartu a těsně před koncem vyloučil Kaňkovského. Černou kaňkou bylo také zranění Ginzla, jenž musel s tržnou ránou do nemocnice.

Michal Šandor