Českolipsko - Stráž vyhrála ve Frýdlantu, Cvikov a Mimoň naplno bodovaly doma před svými diváky

Martin Válek ještě v mimoňském dresu v loňském zápase s Bozkovem.. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Stoprocentní bodový zisk předvedla a získala tři fotbalová mužstva z Českolipska ve víkendovém kole krajské I. A třídy. Stráž pod Ralskem vyhrála 3:1 ve Frýdlantu a Mimoň i Cvikov zvítězily doma shodně 2:1.

Frýdlant - Stráž pod Ralskem 1:3 (1:2)

Bratři Tomáš a Radim Věchetovi zařídili výhru FK Stráž pod Ralskem, který koučuje jejich hrdý otec Rudolf. Domácí začali lépe a po šanci Částka, jenž běžel sám na Pavlíčka, následovaly dva rohové kopy. Ten první spící hosté odvrátili, ale druhý roh se odrazil od kolena Částka a Frýdlant vedl. Pak ho zmrazila přesná hlavička Tomáše Věcheta, když mu nacentroval Čonka 1:1.

Stráž se herně zvedla a po krásné spolupráci Nováka s Bukáčkem se Tschervenka nemýlil. Ve II. poločase hosté logicky čekali na brejky a po jednom z nich padlo rozuzlení. Radim Věchet využil pas od Čonky, udělal kličku i brankáři a bylo hotovo 1:3!

Branky: 12. Částek 21. - T. Věchet, 38. Tschervenka, 58. R. Věchet. Rozhodčí: Urbánek, ŽK: 5:2. Diváků: 60.

Stráž pod Ralskem: Pavlíček - Augusta, Mikysa, Bukáček, Moravčík, Cerman K., Věchet R. (Ondrák), Věchet T., Tschervenka, Čonka, Novák. Trenér: Rudolf Věchet.

Mimoň - Jilemnice 2:1 (1:0)

Od první minuty měla domácí Jiskra nápor, škoda jen, že hráči své šance nepřetavili ve vyšší poločasový výsledek, který zněl 1:0. O ten se postaral už v 9. minutě kanonýr Jan Sutr, jenž proměnil nařízený pokutový kop za faul na svého spoluhráče Petra Špačka.

Mimoň však měla další slibné příležitosti (Hanoušek, Špaček, Sutr), a tak si mohli domácí hráči „drbat hlavy". Trenér Bohuslav Najman jim ale během přestávky promluvil do duše a hned ve 47. minutě to bylo zásluhou Petra Špačka 2:0.

„Kdybych měl tento zápas hodnotit s trochou nadsázky, tak bych řekl, že to bylo utkání Petra Špačka. Proč? Protože nejprve po faulu na něj se kopala penalta a vedli jsme, on sám pak zvýšil na 2:0 a čtvrt hodiny před koncem uviděl červenou kartu," usmíval se spokojený kouč Najman, který vyzdvihl také výkon brankáře Michálka. „Sice neměl moc práce, ale mužstvo podržel. Hlavně v 82. minutě, kdy nepovedený odkopnutý balón Romana Leitnera parádně vytěsnil nad břevno," culil se.

Po kontaktním gólu na 2:1 byla Jilemnice nepříjemná, ale ze svojí optické převahy si nic nevytvořila.

„Musím všem hráčům za výkon v domácím prostředí poděkovat. Vybojovali jsme pátou výhru za sebou a sedm zápasů v řadě neprohráli. Díky tomu, i když to tak na začátku podzimní sezony moc nevypadalo, teď okupujeme přední příčky tabulky. Já osobně jsem za to moc rád," netajil radost mimoňský lodivod Bohuslav Najman.

Jiskra svou podzimní sezonu zakončí v sobotu 11. listopadu na půdě SK Mírová, který je v neúplné tabulce jeden bod pod ní. Mimoň jich má 24 a na první Bozkov, jenž má ještě jedno utkání k dobru, má deficit pouhých 7 bodíků.

Branky: 9. Sutr (pen.), 47. Špaček - 71. Schauer. Rozhodčí: Vrtal, ŽK: 3:1, ČK: 75. Špaček (M). Diváků: 90.

Mimoň: Michálek - Mikloda, Košek, Feher, Eichler (75. Polák) - Matušek, Winzig, Šiška, Sutr (55. Válek) - Hanoušek (60. Leitner), Špaček. Trenér: Bohuslav Najman.

Cvikov - Lomnice 2:1 (1:0)

Do utkání vstoupili hostitelé aktivně a už v první minutě byli za svou snahu odměněni, když po dobré kombinační akci z pravé strany a centru Jiráka na zadní tyč dal hlavou branku Pěnička. Za dvacet minut mohl zvýšit Kuběj, jehož střela skončila pouze na tyči. Do dobré šance se ještě dostal Kaiser, ale do kvalitního zakončení mu chybělo půl metru.

Cvikovští hráli disciplinovaně, na což však doplatila Lomnice, kdy byl za protesty vyloučen v závěru poločasu Koudelka. Lomnice přesto hrála stále sympaticky a aktivně, ovšem bez šancí. Ve druhé půli Cvikov několikrát dobře vystřelil (Jirák, Kaiser, Kuběj), ale dočkal se až v 67. minutě, kdy výborně zakombinovali Kuběj se Syslem, míč se dostal před bránu k osamocenému Jirákovi a ten už měl lehkou úlohu 2:0.

Zdálo se být rozhodnuto, ale Lomnice hrála až do konce, z ojedinělého útoku do otevřené obrany se podařilo přes padajícího Machačného Asterovi v 78. minutě snížit na 2:1.

„A záhy jsme se museli strachovat o 3 body, kdy ještě hosté kopali asi tři standardní situace, ale to jsme ustáli. Hra mohla být v určitých fázích lepší a rozdíl v konečném skóre vyšší, ale důležité jsou tři body. Teď se ještě budeme snažit nějaký bod přivézt z venku. Klukům chci poděkovat a také našim fanouškům za podporu během podzimní části soutěže," sdělil kormidelník cvikovského mužstva Miroslav Novotný.

Branky: 1. Pěnička, 67. Jirák - 78. Aster. Rozhodčí: Polák, ŽK: 3:2, ČK: 0:2 (Koudelka, Drábek). Diváků: 50.

Cvikov: Machačný - Urban, Brenn, Jirák, Baláž, Pěnička, Bobelák, Coufal, Knolle, Kuběj, Kaiser (Sysel, Červenka). Trenér: Miroslav Novotný.

Další zápasy I. A třídy:

Krásná Studánka - Harrachov 1:2 (1:2). Branky: 31. Kahl - 7. Veselý, 40. M. David. Rozhodčí: Vydra, ŽK: 2:2, ČK: 70. Javůrek (KS). Diváků: 50.

Hejnice - Raspenava 2:1 (0:0). Branky: 79. Zoreník, 84. Kouba - 62. Cifra. Rozhodčí: Noháč, ŽK. 3:4. Diváků: 100.

Bozkov - Horní Branná 4:2 (2:1). Branky: 14. a 52. Havel, 23. Makula, 77. vlastní - 11. Šimek, 89. Čermák. Rozhodčí: Kowalík, ŽK: 2:1. Diváků: 110.

Stráž nad Nisou - Mírová 2:2 (0:0). Branky: 65. Hertík, 70. Havlíček - 68. Beneš, 93. Zelnický. Rozhodčí: Miklovič, ŽK: 4:3. Diváků: 60.

TABULKA