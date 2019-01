Českolipsko - Vypadá to čím dál zajímavěji. Co, ptáte se? Přece tabulka okresního fotbalového přeboru, která se na obou pólech vyrovnává!

Dubice - Stružnice 8:1 (4:0). | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Pomohlo tomu uplynulé 22. kolo, ve kterém se zrodily hodně zajímavé výsledky.

Největším hitem byl duel mezi čtvrtou českolipskou Lokomotivou a třetím Žandovem. Ten odjel z hřiště „Bžudny" s nečekaným debaklem.

„Tenhle hodně důležitý zápas se nám opravdu vydařil," usmíval se kapitán českolipské „bžundy" Petr Lebduška, jemuž ještě další dva góly hlavní arbitr neuznal. „Ale to není až tak důležité. Hlavně že jsme hráli dobře kombinačně a vypracovali si množství šancí, které jsme naštěstí proměnili," připomněl svoji nastřelenou horní tyč žandovské brány kapitán Lebduška.

Neméně zajímavé bylo utkání v Sosnové, kam přijely Kravaře. Oba soupeři hráli na maximum, a to až do penaltové loterie. Hosté v poločase vedli 1:0, potom hlavní sudí Jaroslav Švec udělil tři červené karty v poměru 2:1, přesto ale Sosnovští v 65. minutě srovnali. Kravaře početní výhodu zužitkovaly gólem na 1:2, jenže Sameš zařídil pokutové kopy.

„Bylo to drama. Ale hrál se férový zápas až do té doby, než došlo ke zbytečným strkanicím, za které rozhodčí právem udělil tři červené karty," řekl Deníku Milan Slipčenko, hrající trenér sosnovské Sparty.

Podle zdrojů Deníku má Sosnová ambice postoupit do I. B třídy. „Já neříkám, že postup je hlavní prioritou našeho klubu. Ano, chceme se umístit co nejlépe, a proto taky ten fotbal hrajeme, ne?" diplomaticky a s úsměvem odpověděl kouč momentálně druhého mužstva tabulky okresního přeboru.

Hodně tristní situaci řeší o záchranu usilující Stružnice, jíž zavařila Dubice, a to porážkou z pohledu zachraňujícího se Dynama 1:8.

Čestný gól hostů za stavu 3:0 dal Pavel Mareček. „Trefil to parádně přímo do šibenice. Ale my jsme jim nic jiného nedovolili. Podle mě je fotbal ve Stružnici v nějakém rozpoložení, v nějakém útlumu," všiml si dubický gólman Jindřich Hruška.

Okresní přebor mužů ve výsledcích

Dubnice - Horní Police 0:2 (0:0)

Branky: 49. a 90. Kalina. Rozhodčí: Švec Jar., ŽK: 0:2. Diváků: 50.

Svor - Jestřebí 4:5 (1:3) po pen.: 5:6

Branky: 15. Heřmánek, 50. Koten, 67. (pen.) a 76. Kořínek - 29. a 79. Pilař, 33. Šmejkal, 45. Kolařík. Rozhodčí: Mengr, ŽK: 3:2. Diváků: 110.

Zákupy - Bukovany 1:5 (0:3)

Branky: 82. Šefčík - 24. Fuljer, 28. Stránský, 30. Vetešník, 49. Svoboda, 62. Kýček L. Rozhodčí: German, ŽK: 3:2. Diváků: 50.

Loko Česká Lípa A - Žandov 7:1 (4:1)

Branky: 12. a 88. Horáček M., 83. a 86. Lupšák, 19. Piršel, 20. Lebduška, 25. Brejcha - 38. Štrupl. Rozhodčí: Klimt, ŽK: 0:2. Diváků: 55.

Loko: Podešva - Lupoměský (81. Kutloch), Zlatníček, Kliment, Sedláček - Horáček M., Česenek, Piršel, Brejcha - Lebduška (78. Beneš) Pospíšil (65. Lupšák).

Žandov: Semerád - Pluhař, Šlechta, Matějček (35. Jánský) - Boháč, Štrupl P., Kosorinský, Džudža, Kotsev (78. Heřmánek) - Miko (46. Štrupl M.), Lhotka.

Sosnová - Kravaře 3:2 (0:1) po pen.: 4:3

Branky: 65. a 90. Sameš - 28. a 75. Koutný J. Rozhodčí: Švec Jar., ŽK: 4:1, ČK: 2:1 (57. Bango, 63. Vokoun - 63. Koutný M.). Diváků: 60.

Dubice - Stružnice 8:1 (4:0)

Branky: 2., 7. a 50. Škach, 9., 18., 70. a 80. Vodrážka, 58. Pergl - 83. Mareček. Rozhodčí: Folk. Diváků: 70.

Dolní Libchava - Dubá 3:2 (1:1)

Branky: 22. a 60. Šimon M., 80. Pokorný (pen.) - 13. Vokolek, 90. Šembera. Rozhodčí: Řezáč, ŽK: 3:1.