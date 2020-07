Druhý přípravný zápas pod trenérem Michalem Slabým odehráli fotbalisté Arsenalu Česká Lípa. Novému trenéru jeho svěřenci nadělili první výhru. V pražských Běchovicích nastoupila Česká Lípa proti dorostu Bohemians Praha 1905.

Českolipští vstoupili do zápasu proti dorostencům aktivně. Díky dobrému pohybu si vypracovávali šance. Diváci viděli v úvodu zápasu dvě branky. Nejprve Jiří Štajner ze třiceti metrů vyslal technickou střelu, kterou dokázal přelobovat brankáře soupeře. Českolipské vedení netrvalo dlouho, protože gólman Chadraba neudržel míč, a tak mohl dorážet Filip Mareš. Arsenal si vzal vedení rychle zpět, Halbich vybojoval balon, poslal jej Štěpánu Hodačovi, který neměl problém se zakončením. Po půlhodině hry si tato dvojice kombinaci zopakovala a Hodač druhou brankou v zápase poslal Českou Lípu do vedení 3:1. „My jsme výhru potřebovali a co jsem slyšel, tak kluky chválili za první poločas. Hráli prý nahoru a dolu, takto bychom chtěli v budoucnu hrát. Z pracovních důvodů jsem přijel až na konci prvního poločasu,“ sdělil českolipský kouč Michal Slabý.

Ve druhém poločase dokázali fotbalisté Bohemians pouze snížit, Chadrabu překonal Nováček. Arsenal Česká Lípa si těsné vedení dokázal pohlídat, a tak poprvé pod novým trenérem vyhrál. „ Ve druhé půli se to trochu zhoršilo, měli jsme jen čtyři na střídání. Soupeř vystřídal skoro celou jedenáctku, takže nás začali trochu fyzicky přehrávat, ale jsme spokojeni,“ poznamenal Slabý.

Trenér dorostu Bohemians Michal Petrouš po zápase ocenil kvalitu soupeře i možnost hrát proti seniorskému týmu. „Kluci z nich měli obrovský respekt. Samozřejmě, Lípa se předvedla ve velmi dobrém výkonu se Štajnym ve svém středu. Myslím si, že to byla pro kluky obrovská zkušenost s dospělým fotbalem, takže pro nás jedině dobře,“ sdělil domácí trenér.