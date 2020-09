FOTO: Divokou přestřelku vyhrál dorost Lípy, Webera dal tři góly

/Fotogalerie/Česká Lípa Tým Arsenalu Česká Lípa do 17 let dokázal na svém hřišti porazit FK Baník Most Souš 8:4.

Valta propálil mosteckou obranu a zvišuje na 6:4. | Foto: Jaroslav Marek

První branku zápasu vstřelil domácí Lukáš Třeštík ve 13. minutě. Po půlhodině hry se podařilo hostům otočit zápas. Nejprve David Guláš ve 32. minutě srovnal, a pak o tři minuty později poslal Most do vedení Adam Dražil. O další tři minuty později domácí vyrovnali, brankáře prostřelil Lukáš Webera. Ve druhém poločase viděli diváci celkem osm branek. Z kraje druhého poločasu se hostí díky Vilému Sedlákovi dostali do vedení, ale Arsenal dlouhou dobu neprohrával. Ve 49. minutě vyrovnal Vojtěch Kříž. O minutu později stejný hráč skóroval znovu a Česká Lípa vedla 4:3. Domácí fotbalisté pokračovali dál v aktivní hře, jejich náskok upravil v 64. minutě Patrik Krejčík. Deset minut poté dokázali hosté snížit, prosadil se Jan Málek. Na jeho kontaktní gól bleskově odpověděl domácí David Valta. V závěru zápasu padly ještě dvě branky a obě vstřelili domácí. Běžela 87. minuta a svůj druhý gól v zápase zaznamenal Lukáš Webera. Stejný hráč skórovali i v první minutě nastavení, díky čemuž dovršil hattrick. Tým Arsenalu Česká Lípa do 17 let v domácím prostředí dokázal v rámci čtvrtého kola porazit Most Souš vysoko 8:4. Rozhodčí v zápase udělil celkem dvě žluté karty.

