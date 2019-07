Českolipští fotbalisté jsou v plné přípravě na novou sezonu. V nadcházejícím ročníku budou nastupovat v divizi, kam postoupili z druhého místa v krajském přeboru, protože vítězné Doksy účast ve vyšší soutěži odmítly.

Trenéři Dušan Ješet a Hynek Vrabec mají k dispozici 22 hráčů. „Mančaft opustil Beran, který se vrátil zpět do Kosmonos. Otazník visí ještě nad Pařízkem, který zvažuje působení v Benešově, kde má zároveň zaměstnání,“ prozradil vedoucí mužstva Josef Košta. Do přípravy se naopak zapojili Žižka a Novák z Liberce, brankář Vosecký z Jílového a další gólman Krčmárik z Jablonce. „Krčmárik se ale na prvním tréninku zranil,“ dodal Košta. Do konce týdne by se měli k týmu připojit ještě Rybár a Křivohlavý.