Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa odehráli druhý přípravný zápas. Zhruba před 200 diváky hráli útočný fotbal. V zápase sice inkasovali jako první, ale pak už nedali soupeři šanci. Fanoušci viděli celkem deset branek a Arsenal slavil výhru 9:1. Trenér Arsenalu Martin Hřídel byl po utkání spokojený s výsledkem i předvedenou hrou. „Musím pochválit přístup všech hráčů, výsledek vzhledem ke kvalitě je takový, jaký by měl být," sdělil po zápase hostující kouč.

Česká Lípa hraje Fortuna divizi B, Stráž pod Ralskem nastupuje v krajském přeboru. Favoritem byl Arsenal, který svou roli potvrdil. Kvalitu soupeře ocenil také domácí trenér Karel Knejzlík. „Byl to rozdíl fotbalové třídy, jak ve kvalitě, tak ve fyzičce, kterou Lípa má. Pro nás je krajský přebor výkonnostním stropem. Dle mého Lípa určitě nebude hrát v novém ročníku na chvostu divizní soutěže. My jsme určitě nebyli soupeřem, jaký by si Lípa představovala. Vzhledem k epidemii nebyl začátek přípravy takový, jaký by měl být," uvedl po zápase Knejzlík.