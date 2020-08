Oba dorosty Arsenalu Česká Lípa odehráli v sobotu dvojzápas proti dorostencům Děčína. Od 13. hodin se utkali starší dorostenci. Česká Lípa vyhrála nad týmem z Ústeckého kraje 4:3. Následně, o dvě hodiny později, proti sobě nastoupili mladší dorostenci. V tomto zápase znovu vyhrála Česká Lípa.

Pro obě kategorie začínají ostré zápasy v sobotu 22. srpna. Nejprve nastoupí tým do 19 let proti FC Slavii Karlovy Vary. Zápas začíná od 12:15. O tři hodiny později půjdou do akce tým do 17 let.