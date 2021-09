V dalším kole čeká Arsenal cesta do Sokolova, kde narazí na tamní rezervu Baníku.

Starší dorost doma porazil Baník Most Souš B 8:2 (Hanl 4, Volek 2, Kříž, Kendík), mladší dorost slavil jasné vítězství 6:0 (Webera 3, Rasel 2, Krejčík). Starší dorost je jedenáctý, mladší čtvrtý.

U 19: Arsenal Česká Lípa - Baník Most Souš B 8:2. | Foto: Jaroslav Marek

