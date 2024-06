Prvoligový stadion v Jablonci nad Nisou byl svědkem vyrovnaného pohárového finále krajského fotbalového svazu. Trofej pro vítěze krajského poháru nakonec nad hlavy zvedli fotbalisté FC Pěnčín, kteří nakonec udolali 3:2 Arsenal Česká Lípa B.

Arsenal Česká Lípa B prohrál ve finále krajského poháru s FC Pěnčín 2:3. | Foto: Zdeňka Bodiová

V 79. minutě přitom držel vedení 2:1 Arsenal. Pěnčín ale předvedl skvělý závěr a dvěma góly utkání otočil. V 79. minutě vyrovnal Stibor, šest minu před koncem pak rozhodl z penalty Díl.

Zdroj: facebook FK Jablonec nad Nisou

„Já musím všem těm klukům hrozně poděkovat. Splnili jsme si sezónní cíl, získali jsme pohár. Hráli jsme na krásném ligovém stadionu, fanoušci viděli pěkné góly, prostě dnes to byla oslava fotbalu,“ pochvaloval si Emil Šafář, trenér FC Pěnčín.

„My jsme samozřejmě zklamaní. Je to škoda, byli jsme blízko. Myslím si, že by tomu slušel penaltový rozstřel. I tak je to ale pro náš klub velký úspěch,“ přiznal Tomáš Kucr, trenér Arsenalu B.

„Ten zápas měl divizní úroveň. Soupeř měl trochu posílený tým, ti střeďáci byli fakt šikovní. Ale naši kluci se s tím poprali dobře. Bohužel nastaly dvě smolné situace, penalty, které nás postihly. Emoce,celkem tři penalty, otočka skóre, fanoušci prostě viděli kvalitní utkání. A my si užíváme radost. Jsem rád, že se všechno povedlo, ale přiznám se, že z toho jsem psychicky unavený,“ nechal se slyšet Adam Pelta, manažer Pěnčína.

„Pěnčín prokázal velkou kvalitu, nedaroval nám na hřišti vůbec nic. Na tohle jsme v sezoně nebyli zvyklí. Přesto jsme vedli 2:1. Pak rozhodli naše dvě individuální chyby. Mrzí mě, že to rozhodla penalta po nastřelené ruce,“ zakroutil hlavou Kucr.

Všichni si užívali prvoligovou atmosféru, do Jablonce si našla cestu hromada fanoušků.

„Skvělá trávník, skvělá atmosféra, hromada lidí. Někteří kluci tam doslova stáli s otevřenou pusou. Je to velký zážitek,“ usmál se Kucr.

„Po třiceti letech, co jsem u klubu, je to podle mě ještě větší úspěch než vyhrát krajskou soutěž nebo krajský přebor. Jsem za to samozřejmě velmi šťastný. Jsem hlavně šťastný za to, jakou to mělo dnes na Střelnici vysokou společenskou a diváckou úroveň. A to je zásluha Adama Pelty, kterému chci poděkovat. Fanoušci viděli velmi kvalitní fotbal. Celý Pěnčín je určitě šťastný a je to pro Pěnčín velká reklama. A jaká bude odměna pro hráče? Šek, který vyhráli, půjde do kabiny,“ zdůraznil Jaroslav Strnad, prezident vítězného Pěnčína.