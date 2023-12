V tradičním termínu se odehrál již 15. ročník futsalového turnaje Futsal Tour. Z technických důvodů se turnaj letos vrátil do rodných Zákup. Vítězem se stal tým Letci, který byl složen z hráčů třetiligového Arsenalu Česká Lípa.

Futsal Tour 2023, vítězem se stal tým Letci. | Video: youtube.com

V dopoledních skupinách mezi sebou soupeřilo 8 týmů ve dvou skupinách po čtyřech týmech, ze kterých ještě postupovaly všechny celky do dopoledního osmifinále. Z dopoledního osmifinále pak postupovaly 4 týmy do večerní části. S přehledem do večerní části postoupila mužstva Alcohol Kings, Letci a Rumáci. Tuto trojici pak po pořádně vyhecovaném osmifinále doplnil tým Hou Hou Hou.

Odpolední skupiny nabídly ještě větší kvalitu než dopolední. I zde se odehrály dvě skupiny, tentokráte ale po pěti týmech. Už po základních skupinách vypadla mužstva Braňany a FC BarCelouNoc. Odpolední osmifinále nabídlo pořádně vyhecované duely. Z postupů se nakonec radovaly týmy Jägermistři, Zítřešek, Vito Team a obhájci loňského prvenství Bavendo.

V prvních dvou čtvrtfinálových zápasech se z postupů radovaly týmy z odpoledních skupin - Jägermistři a Zítřešek. V dalších dvou naopak týmy z dopolední části Letci a Alcohol Kings. První semifinále mezi Jägermistry a Zítřeškem bylo v jednoznačné režii Zítřešku, který vyhrál 4:0. Druhé semifinále nabídlo mnohem větší drama. Nejdříve Letci srovnali na 3:3 z desetimetrového kopu neuvěřitelných 6 vteřin před koncem a poté ovládli i penaltovou loterii.V zápase o třetí místo se z bronzu radovali vítězové z roku 2018 Alcohol Kings, kteří přehráli Jägermistry v poměru 3:1.

Finále se pak proměnilo v jednoznačnou záležitost Letců, kteří Zítřešek porazili 4:1 a po loňském nepovedeném finále se poprvé radovali z vítězství v turnaji!

Konečné pořadí:1. Letci, 2. Zítřešek, 3. Alcohol Kingsm 4. Jägermistři. Individuální ceny: Nejlepší brankář - Šimon Čamrda (Zítřešek). Nejlepší střelec - Adam Pajer (Alcohol Kings). Nejlepší hráč - Matěj Šimon (Letci).

„Závěrem bychom rádi poděkovali našemu hlavnímu partnerovi městu Česká Lípa, které nás i v nelehkých situacích posledních let vždy podrželo. Po konzultaci s kapitány se všichni těší až se turnaj vrátí opět do České Lípy. Proto hurá do roku 2024," řekl za organizátorský tým Vojtěch Brož.