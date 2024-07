„Turnaj jsme si vyhodnotili jako povedený i když jsme zaregistrovali mnoho věcí , které pro příští ročník připravit a zorganizovat lépe,“ přiznal Václav Tíma, jeden z hlavních organizátorů celého turnaje.

„Pořádat turnaj byl vlastně můj nápad, který jsem vedení představil už v únoru.- Cílem bylo vydělat nějakou částku, kterou použiju na naše třetí letní soustředění v Brozanech nad Ohří. Jezdíme tam od té doby, co jsem převzal rezervu Cvikova,“ prozradil Tíma.

Jenže pak celý fotbalový klub zasáhla tragická zpráva. Během jarní části nečekaně zesnul Pavel Sehnal, trenér A týmu. „Po pár dnech, kdy jsem si říkal jak turnaj pojmenovat, mi blesklo hlavou nazvat ho Memoriál Pavla Sehnala.. Kontaktoval jsem předsedu Pavla Brenna a ten vše schválil. Zeptali jsme se rodiny, jestli by jim nevadilo turnaj takto pojmenovat. Když nám dali svolení vrhnul jsem se do toho doslova po hlavě,“ usmál se.

Zvláštní poděkování patří sponzorům. „Oslovil jsem Kofolu, která nám darovala 150 nápojů a také Agrodat Nový Bor, který vytiskl vše potřebné od tabulek po diplomy. Jelikož se mi ale nelíbilo to, že diplom je z 90 procent bílý, vyrobil jsem si vlastní. Snažil jsem se udělat něco, co na první pohled zaujme. A myslím, že to povedlo,“ dodal Tíma.

Zúčastněné týmy: FK Cvikov A, FK Cvikov dorost, FK Cvikov starší žáci, Pytlíci, Jestřebáci, Reas Česká Lípa, Slovan Liberec U 18, Pavilon Opic.