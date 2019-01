Česká Lípa - Po dlouhých sedmnácti letech má českolipský okres nového šéfa fotbalového svazu. V úterý jím byl s převahou zvolen Karel Fischer, dosavadní místopředseda Výkonného výboru (VV) OFS Česká Lípa.

Nový šéf okresního fotbalu Karel Fischer. Vyhrál jednoznačně v tajném hlasování. | Foto: Deník

Karel Fischer pro následující čtyřleté volební období nahradil Karla Kapouna, jenž se letošní kandidatury vzdal. Nový šéf okresního fotbalu včera Českolipskému deníku poskytl exkluzivní rozhovor.

Pane Fischere, nejprve velká gratulace k vašemu zvolení. Můžete našim čtenářům nejprve přiblížit, jak volební Valná hromada OFS probíhala?

Děkuji moc. Valná hromada proběhla podle připraveného programu, který byl bodově dodržen. Jak už bylo v tisku prezentováno, na funkci předsedy byli čtyři kandidáti: Karel Kapoun, já, Tomáš Karlík a Jaroslav Švehla, přičemž pan Kapoun se své kandidatury vzdal.

Volba předsedy proběhla tajným hlasováním. Kolik lístků bylo odevzdáno?

Celkem třiatřicet od delegátů, tedy zástupců klubů z celého Českolipska, což představuje 80 procentní volební účast. Osobně jsem s výsledkem velmi spokojený, protože jsem dostal 21 hlasů, doktor Švehla osm a pan Karlík čtyři.

Vyhrál jste tedy jednoznačně. Jak se k tomu postavili oba vaši protikandidáti?

Musím říct, že oba mně k tomuto úspěchu osobně pogratulovali.

Nabídl jste jim nějakou užší spolupráci na svazu?

Samozřejmě. Přímo na místě jim byla nabídnuta možnost kandidatury do výkonného výboru, mohli pracovat třeba v některých komisích. Ale oba to odmítli, stejně jako další navržený cvikovský kandidát do výkonného výboru pan Kavan. Takže pak už nebylo co řešit, protože svůj postoj a přístup k okresnímu fotbalu tím prokázali.

Budete chtít prosadit nějaké zásadní změny týkající se činností fotbalového svazu?

Ano. Půjde o změny ve vedení některých komisí a jejich členů, budu usilovat o zlepšení systému práce STK a její kontroly, větší provázanosti jednotlivých komisí, zejména sportovně-technické s komisí rozhodčích a disciplinární. Chci prosadit kontroly vybraných či rizikových fotbalových utkání členem odborné komise nebo delegátem, a to bez finančního zatížení klubů, a v neposlední řadě dát možnost klubům, aby se podílely na vyhodnocení každého zápasu. Další možné návrhy musím ještě prokonzultovat s kolegy a legislativou. Chtěl bych také oživit okresní soutěže, a i když vím, že ty nejnižší se hrají tzv. na žízeň, mohly by se odehrát zajímavěji jak pro hráče, tak i diváky.

Máte již představu o složení členů jednotlivých komisí, které jste zmiňoval?

Ti budou jmenováni na základě návrhů svých předsedů při prvním zasedání VV, což je zanedlouho 21. února.

Chcete sdělit nějaké motto, heslo, nějakou zásadní myšlenku pro vaše nastávající čtyřleté období ve funkci předsedy OFS Česká Lípa?

Neřídím se heslem ani mottem. Mojí myšlenkou je řádný chod svazu a jeho komisí, pořádek v soutěžích, bez zbytečných chyb a zmatků, které u nových funkcionářů mohou nastat z důvodu nezkušenosti. Ale neměly by to být chyby zásadnějšího charakteru.

Čím si vysvětlujete, že se letos objevili hned tři kandidáti na funkci svazového předsedy?

Vysvětlení mám, ale nemohu ho publikovat, protože by to možná mohlo být i žalovatelné… Ale stejná situace se letos vyskytla téměř v každém okrese, nejen v Čechách, ale třeba i na Moravě, jak mi na nedělním semináři předsedů Komisí rozhodčích krajských svazů v Praze potvrdilo několik kolegů z jiných regionů.

Vraťme se k fotbalu jako takovému. Během podzimu se objevilo několik kritických názorů na hrací systém ve III. třídě dospělých. Ta, jak víme, byla rozdělena na dvě skupiny: skupina A po devíti, skupina B po osmi mužstev, tudíž jedna půlsezóna se týmům zdá příliš krátká. A někteří zástupci za tento systém obviňují právě okresní svaz…

Takovýto systém soutěže ve III. třídě dospělých si kluby, které ji hrají, samy odsouhlasily na letním losovacím aktivu STK. A ten, kdo tam byl, tak to ví! Naskytla se totiž možnost dlouhodobé soutěže se 13 běžnými víkendovými koly s tím, že ta zbývající se odehrají ve všední dny. Jenže to přítomní zástupci odmítli s argumentem, že hrát ve všední dny se jim nehodí. Proto tedy STK nechala udělat dvě skupiny po 8 a 9 družstvech, přičemž každý věděl, že sezona bude kratší. Někteří to schvalovali, druzí odmítali, ale vyřešit se to muselo. A abychom jim sezonu prodloužili, zjistil jsem na legislativě variantu, že by se mohla soutěž na jaře po základních kolech rozdělit. První čtyři týmy by hrály o postup se započítáním bodů ze základní části a zbývajících 4 a 5 mužstev by se utkala mezi sebou o konečné pořadí.

Proč se tedy tento systém nezrealizoval?

Protože podmínkou bylo, že v tomto rozehraném ročníku s tím musí písemně souhlasit všech 17 zúčastněných klubů. A to se nestalo, protože 3 oddíly to odmítly, takže tato varianta padla. Ale před následujícím soutěžním ročníkem se tím budeme znovu zabývat, samozřejmě s ohledem na počet přihlášených družstev do soutěže.

VIZITKA NOVĚ ZVOLENÉHO PŘEDSEDY OFS KARLA FISCHERA Datum narození: 18. 1. 1951. Místo narození: Mělník Vzdělání: střední odborné. Fotbalové funkce dosud: místopředseda VV OFS, předseda DK OFS, člen VV LKFS a předseda KR LKFS, bývalý rozhodčí OFS/ KFS, delegát profesionálních soutěží. Fotbalové funkce nyní: předseda VV OFS, člen VV LKFS a předseda KR LKFS, delegát FAČR LKFS.

Druhým ožehavým tématem jsou poplatky klubů za to, že nemají v soutěži mládežnické družstvo. Hodláte i na tomto něco změnit?

Vím, že oddíly nemají dostatek peněz, ale povězme si na rovinu: podíváme-li se na spoustu dalších OFS i KFS, tyto poplatky také mají jako povinné, KFS samozřejmě vyšší. To není pokuta v tom pravém slova smyslu, ale kompenzační poplatek, který nahrazuje povinnost mít mládež. Rozumím tomu, že někde je málo dětí, někde více, ale vždyť stačí mít jen 5 až 6 dětí, aby hrály soutěž například 1+4 nebo 1+5 a my toto považujeme za splnění podmínek. Třeba Horní Libchava má takováto mládežnická družstva hned dvě nebo dokonce tři. Byl jsem se tam osobně podívat a na těch dětech byla patrná radost, že hrají fotbal! Ale je to také o tom, zda někdo vyvine takové úsilí, aby ty malá děcka přesvědčil a našel k nim člověka, který by se o ně staral a vedl je ke sportování, potažmo k fotbalu.

Včera večer se Liberci konala volba předsedy tamního okresního svazu, kdy byli také tři kandidáti (Kříž, Ubias, Severýn). Kterému z nich byste výhru nejvíc přál?

Ani s jedním z těchto pánů jsem nikdy neměl žádný osobní problém. Ale vzhledem ke stejným nebo podobným názorům na současný fotbal je mi nejblíž Emil Ubias.

Co byste chtěl říci na závěr našeho rozhovoru?

Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem delegátům našich fotbalových oddílů, že se volební valné hromady zúčastnili. Také za jejich důvěru, kterou mi dali zvolením do této funkce. Je to pro mne výzva a zejména odpovědnost za to, že svaz naváže na předchozí práci se změnami, které hodlám postupně dělat. Již druhý den po svém zvolení jsem od rána seděl nad jmény zvolených lidí a posuzoval jejich schopnost pro další práci na svazu. Nebude to jednoduché, ale udělám vše potřebné pro to, abychom společně všechny úkoly zvládli. Fotbal je krásný sport a je potřeba se mu věnovat na jakékoli úrovni.