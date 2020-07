V Srpnu začínají fotbalové soutěže a kluby se připravují na první ostré zápasy. Kam za fotbalem na Českolipsku? Zde je výběr redakce.

Mládež Arsenalu Česká Lípa čeká dvojzápas proti Děčínu. Nejprve tým do 19 let nastoupí proti stejně starému výběru Děčína, a pak nastoupí jejich mladší kolegové. V sobotu jdou do boje také fotbalisté Doks. Hlavní tým nastoupí proti Studánce a B tým se utká s Bakovem.