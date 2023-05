Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Jan Tomek - kapitán týmu Magna Automotive (CZ) s. r. o. | Foto: soukromý archiv

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Liberecka, který se uskuteční ve čtvrtek 4. května v Železném Brodě, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Jan Tomek, kapitán týmu Magna Automotive (CZ) s. r. o.?

Jaké máte ambice v turnaji?

Samozřejmě ty nejvyšší. Nic jiného, než výhru nebereme.

Trénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Tak určitě. Každý jsme si dali nějaký „ individuál “. Protože každý jsme odjinud, nemáme moc šanci sejít se kompletně. Nicméně v podobné sestavě jedeme už potřetí.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Myslím, že rozhodně největší postrach soupeřů bude Lukáš Losík. Díky jeho fyzičce a muskulatuře věříme v jistý respekt na hřišti.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

I když je to hodně dávno, tak v družstvu mladších žáků jsme za Doksy vyhráli Pojizerskou ligu. Ale jak říkám, to už je hodně dávno.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Nikdy jsem nebyl fanoušek českého fotbalu. Už od 7 let jsem zamilován do italského fotbalu. Ale pokud bych opravdu musel tak asi Sparta.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Rozhodně Erling Haaland. Podle mě to je univerzální hráč, který má všechno.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Jsem už 22 let fanoušek AS Řím, takže za mě by to bylo jednoduché, ale jsem týmový hráč, takže rozhodně podle toho, jak bychom se domluvili s týmem.