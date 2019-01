Doksy /FOTOGALERIE/ - Okresní fotbalový šlágr mezi Doksy a Č. Lípou B přinesl jediný gól, a to v 78. minutě

Jediný gól střídajícího Martina Kolaříka ze 78. minuty rozjásal více než dvě stovky fanoušků, kteří na stadionu v Doksech sledovali prestižní zápas krajského přeboru mezi domácím nováčkem a zálohou českolipského Arsenalu.

TJ Doksy - Arsenal Č. Lípa B 1:0 (0:0)

Tomuto nepříliš pohlednému okresnímu derby by sice nejspíš slušela remíza, protože šance se rodily před oběma brankami a hra v poli byla vyrovnaná, jenže jak už to ve fotbale chodí, o výsledku může rozhodnout jediný moment, jediná střela, jediná chyba. A přesně to se také v sobotu stalo.

V 78. minutě rozehrál trestný kop z levé strany Patrik Semík, míč proletěl vzduchem kolmo celou šířkou velkého čtverce a směřoval na druhou stranu k rohovému praporku do zámezí. Tento již zdánlivě ztracený balón ale dostihl kapitán Jan Cenger, dal jej „pod sebe“ na Michala Horčíka, který bez velkého rozmýšlení odcentroval na zadní tyč a na malém čtverci nikým nepokrytý Martin Kolařík propálil gólmana Jana Chadrabu!

V totožné situaci byl padesát minut předtím hostující Jaroslav Rudolf. Ten se ve 29. min. také zcela sám ocitl u pravé tyče gólmana Martina Kotyka, ale míč trestuhodně poslal vedle… Domácí opora v bráně musela reflexivně levou nohou vyrazit další tutovku jednoho z českolipských útočníků.

„Každé utkání se hraje na góly. My jsme měli v prvním poločase dvě čisté gólovky, avšak neproměnili je, naopak soupeř jeden gól dal, a proto zaslouženě vyhrál,“ konstatoval při odchodu ze stadionu českolipský kouč Bohuslav Najman.

Jeho trenérský kolega Josef Vinš měl pochopitelně mnohem lepší náladu. „Bylo to klasické derby. Pro fanouška sice žádná extra podívaná, ale důležité bylo, že se hrálo oboustranně slušně,“ říkal domácí lodivod a pokračoval: „V prvním poločase jsme soupeři umožnili dostat se do dvou tutovek, proto jsem o přestávce nabádal kluky k tomu, aby vyčkávali a byli trpěliví, že o třech bodech může rozhodnout pouze jediný gól, což se i potvrdilo. Hráči zápas takticky zvládli a konečně po dvou domácích zápasech, v nichž jsme body ztratili (N. Bor 0:2, Žel. Brod 2:2 pozn. autora), zase vyhráli.“

Bohuslav Najman se netajil tím, že jeho mužstvo přijelo k Máchovu jezeru s úmyslem zabodovat. „Chtěli jsme zde minimálně remízovat, ale po inkasované brance v závěru utkání to byla z naší strany křeč,“ přiznal a na otázku, jak byl spokojený s výkonem několika hráčů z A-mužstva, odvětil: „Tohle raději ponechám bez komentáře…“

Branka: 78: Kolařík. Rozhodčí: Milner. ŽK: 1:2. Diváků: 230.

Doksy: Kotyk Vágner, Horčík, Vaňátko Martin, Vaňátko Michal, Cenger, Vinš (80. Vítek), Šťastný, Doležel (60. Kolařík), Semík, Kouba (87. Vacek Ondřej). Trenér Josef Vinš.

Arsenal Č. Lípa B: Chadraba - Bečvařík, Rataj, Košek, Mihalik - Ledl, Held, Vodrážka, Janáček (78. Měšťan) - Burian, Rudolf (56. Brož Zd.). Trenér: Bohuslav Najman.

Další zápasy krajského přeboru:

Višňová - Hrádek 0:0. Rozhodčí: Hanousek, ŽK: 4:0. Diváků: 170.

VTJ Rapid Liberec - Košťálov 4:0 (0:0). Branky: 46. Dinh, 50. Studnička, 76. Landyš, 81. Hegr. Rozhodčí: Rais, ŽK: 1:0. Diváků: 80.

Nový Bor - Desná 2:1 (0:0). Branky: 70. Suněk Jiří z pen., 89. Vrabec, Hynek 73. Valenta. Rozhodčí: Horák. ŽK: 3:2. Diváků: 100.

Pěnčín - FKP Turnov B 3:2 (2:1). Branky: 10. Čech, 20. Zapadlo, 61. Konopásek 29. Matoušek, 57. Jaček. Rozhodčí: Huřťák, ŽK: 2:1. Diváků: 100.

Semily - Železný Brod 4:2 (1:1). Branky: 15. Vrchovský, 51. Grebeníček, 61. Počta, 83. Buček - 13. Hartl, 48. Šimek. Rozhodčí: Poživil, ŽK: 5:1. ČK: 0:1. Diváků: 160.

Jablonec n. J. - Sedmihorky 2:3 (1:0). Branky: 30. Petrouš z pen., 47. J. Vrána - 60. a 88. Špína, 75. Poul. Rozhodčí: Ujka, ŽK: 2:1. Diváků: 180.

Tabulka

#nahled|https://g.denik.cz/7/0b/fotbal_tabulka_krajsky_prebor_1141_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/7/0b/fotbal_tabulka_krajsky_prebor_1141.jpg|Krajský přebor.#