Aktuálně se České televizi vyčítá čtvrteční studio, konkrétně pak vyseknutí „poklony" mladé divačce moderátorem Pavlem Čapkem. „Na ženu velmi kvalitní hodnocení, musím vás pochválit," snažil se zkušený televizní bard lichotit sportovní fanynce, která se dovolala po zápase Kamerun - Švýcarsko do studia. Souzení (nejen) znalostí na základě pohlaví se v dnešní době mnohým příčí, genderové stereotypy část veřejnosti odmítá. V mnoha případech zcela oprávněně, například posílání fotbalistek k plotně je mimo mísu, pokud mi dovolíte zůstat u sportu, který je na naší planetě jedničkou. Vždyť ženská kopaná se v posledních letech ve světě dostala na orbit vysoké sledovanosti, duely loňského světového šampionátu toho jsou důkazem.

KVÍZ: Sparta slaví 129 let. Poznáte všechny slavné fotbalisty pražského klubu?

Čapkova věta mě osobně až tak nepopudila, i když by si ji mohla legenda sportovní žurnalistiky před televizními kamerami odpustit a myšlenku vyjádřit více sofistikovaně. Ale nebuďme pokrytečtí… Fotbalu rozumí jen zlomek televizních divaček, znalkyně se většinou rekrutují právě z řad aktivních hráček či trenérek. Až bude i v České republice zájem o ženský fotbal takový, jaký je v jiných zemích, až ho bude hrát mnohem více dívek a tuzemské soutěže budou více prestižnější, podobné vnímání žen bude postupně řídnout. V současné době by ale bylo opravdu pokrytecké ženy stavět v kontextu zájmu a znalostí o fotbal na úroveň mužů; to, že většina žen fotbalu nerozumí, si prostě myslí i ti, kteří volají po korektnosti.

Fotbalový skandál: Legendy si vyšláply na sudího, ve hře alkohol i policie

Ještě několik desítek let potrvá, kdy ve společnosti budou vnímány jako ty, pro které je fotbal spíše španělskou vesnicí. Ono „na ženskou dobrý," uslyší mnohokrát. Neměly by se urážet, opravdu jde zpravidla o pochvalu. My, chlapi, se také neurazíme, když nám ženy poté, co jim uvaříme svíčkovou, řeknou „na chlapa dobrý."

Spíše bych řešil, za co ona mladá divačka kompliment od moderátora Pavla Čapka sklidila… Neřekla totiž nic, co by se dalo označit jako zmiňované „kvalitní hodnocení„. I to dokumentuje, proč Česká televize s Novou u diváků zatím v hodnocení kvality prohrává.