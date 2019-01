Liberec - Fotbalové soutěže Libereckého kraje mají své obsazení s mnoha změnami.

Nováčkem I. B třídy západ bude tým Holan (v pruhovaném), který v uplynulé sezoně vládl okresnímu přeboru. Sezonu v krajské soutěži zahájí Holany domácím zápasem s Rozstáním. | Foto: Deník/ Jaroslav Marek

Celý český fotbal sice nyní čeká (R)evoluce a snad lepší časy, ale při obsazování soutěží v rámci Libereckého kraje to bylo peklo až do losování nového ročníku 2015/2016. Podobně jako ve druhé a třetí lize.



Nakonec se kluby, které odstupovaly a opět vstupovaly do soutěží, uklidnily a tři soutěže dospělých LKFS mají plný stav. I když za cenu doplňování zespodu. Na to doplácí nejnižší krajská soutěž I. B třída, kterou doplnila řada mužstev z okresů. Zde se jeví tato třída jako zbytečná a výkonnostně slabá, takže by bylo záhodno rozhodnout o jejím zrušení a vrácení se k modelu krajský přebor a dvě skupiny I. A třídy. Za ty roky, co I. B třída funguje, se do ní dostalo množství oddílů, které se rekrutovaly například až z pátých míst okresních přeborů.

Vítězi jednotlivých soutěží sezony 2014/15 se stali v krajském přeboru fotbalisté Semil, v I. A třídě Frýdlantu, v I. B třídách Pěnčína a Bílé.

A kdo postoupil do krajského přeboru? Kromě vítězného Frýdlantu a druhých Hejnic ještě navíc Lomnice nad Popelkou.

V I. A třídě nově evidujeme sestoupivší Hrádek a nováčky z vítězné Bílé, ke kterým se řadí mimo pořadí druhé Rovensko (místo prvního Pěnčína u Jablonce, který nechce postoupit), ze západní skupiny druhé Ruprechtice a dokonce třetí Stráž nad Nisou.

Východní skupina I. B třídy má nově Harrachov, který sestoupil z I. A třídy, k němu vítěze z Jablonecka Albrechtice, třetí z Jablonecka Lučany, spolu s druhými Roztoky ze Semilska.

V západní skupině I. B třídy to jsou nově okresní přeborníci z Přepeř ze Semilska, Pěnčína z Liberecka a Holan z Českolipska. K nim byl doplněn z Liberecka čtvrtý v tabulce Frýdlant B a přeřazení z východní skupiny Jeníšovice a Mšeno B.

Soutěže dospělých mají start druhým kolem o víkendu 15. a 16. srpna. Soutěže se pak hrají až do 8. listopadu.

KRAJSKÝ PŘEBOR: 1 Arsenal Česká Lípa, 2 Lomnice nad Popelkou, 3 Velké Hamry, 4 Doksy, 5 Mšeno, 6 Chrastava, 7 Železný Brod, 8 Hejnice, 9 Frýdlant, 10 Košťálov, 11 Skalice, 12 Bozkov, 13 Sedmihorky, 14 Višňová.

Úvodní kolo: Višňová - Hejnice, Frýdlant - Železný Brod, Košťálov - Chrastava, Skalice - Mšeno, Bozkov - Doksy, Sedmihorky - Velké Hamry, Česká Lípa -Lomnice.

I. A TŘÍDA: 1 Cvikov, 2 Bílá, 3 Mimoň, 4 Doubí, 5 Bílý Kostel, 6 Desná v Jizerských horách, 7 VTJ Rapid Liberec, 8 Rynoltice, 9 Krásná Studánka, 10 Stráž nad Nisou, 11 Hrádek nad Nisou, 12 Rovensko pod Troskami, 13 Stráž pod Ralskem, 14 Ruprechtice.

Úvodní kolo: Ruprechtice - Rynoltice, Krásná Studánka - VTJ Rapid Liberec, Stráž n. N. - Desná, Hrádek - Bílý Kostel, Rovensko - Doubí, Stráž p. R. Mimoň, Cvikov - Bílá.

I. B TŘÍDA VÝCHOD: 1 Albrechtice v Jizerských horách, 2 Harrachov, 3 Držkov, 4 Roztoky, 5 Pěnčín (Jablonec), 6 Plavy, 7 Horní Branná, 8 Zásada, 9 Jilemnice, 10 Velké Hamry B, 11 Rokytnice nad Jizerou, 12 Lučany, 13 Smržovka, 14 Železný Brod B.

Úvodní kolo: Železný Brod B - Zásada, Jilemnice - Horní Branná, Velké Hamry B - Plavy, Rokytnice - Pěnčín, Lučany - Roztoky, Smržovka - Držkov, Albrechtice Harrachov.

I. B TŘÍDA ZÁPAD: 1 Zákupy, 2 Jeníšovice, 3 Rozstání, 4 Hrádek nad Nisou B, 5 Mšeno B, 6 Hodkovice nad Mohelkou, 7 Osečná, 8 Lokomotiva Česká Lípa, 9 Frýdlant B, 10 Bulovka, 11 Doksy B, 12 Přepeře, 13 Holany, 14 Pěnčín (Liberec).

Úvodní kolo: Pěnčín - Loko Česká Lípa, Frýdlant B - Osečná, Bulovka - Hodkovice, Doksy B - Mšeno B, Přepeře - Hrádek B, Holany - Rozstání, Zákupy - Jeníšovice.