Českolipsko /FOTOGALERIE ZE SKALICE/ - Naděje, že z krajského fotbalového přeboru spadnou „jen" tři nejhorší mužstva, posílily víkendové výsledky v divizní skupině B.

Přesto ale situace na chvostu tabulky před závěrečným kolem zůstává hodně napjatá.

Všechny tajenky a otazníky tak odhalí až poslední kolo. A především prestižní derby u Máchova jezera mezi domácími Doksy a Českou Lípou.

„Osud to asi tak chtěl," okomentoval situaci před závěrečnou derniérou kouč Josef Vinš. „Doufám, že na stadion Maracaná v Doksech přijde aspoň pět stovek fandů a že k vidění bude kvalitní fotbal."

Vinš víc moc dobře, že ke zmiňované dramatické derniéře v KP vůbec nemuselo dojít. „Za to, že jsme se dostali tam, kde jsme, si můžeme z velké části sami. Neporazili jsme Mimoň, Hrádek, Mšeno a teď ani Skalici. To jsou ztráty, které nám vzaly potřebné body," zdůraznil.

Poslední celek z Českolipska, Jiskra Mimoň, vyhrál v předposledním kole 3:2 nad Bozkovem. „Škoda, že je konec sezony, protože teď se nám daří herně i střelecky," usmíval se kormidelník Bohuslav Najman. Na otázku Deníku, jestli od příští sezony na lavičce účastníka I. A třídy v roli hlavního kormidelníka zůstane, řekl: „S vedením klubu jsme tuto věc zatím neřešili a já nevidím důvod, proč bych měl z Mimoně odcházet. Ale vše se rozhodne po sezoně."

Mimoň - Bozkov 3:2 (1:1)

Fotbalisté Jiskry Mimoň prožívají v krajském přeboru pohodový závěr sezony. Za uplynulá tři kola nasbírali sedm bodů, což je pro tým, který nemá co ztratit a je smířený se sestupem, velice dobrá vizitka.

Jiskra se od derby s Českou Lípou, kde v poločase vedla 2:0, a přesto prohrála, hodně semkla.

„Možná to bude taky tím, že od té doby, co jsme věděli, že nám už záchrana nehrozí, hrajeme uvolněněji a hlavně proměňujeme šance. To byl totiž po celý podzim i zkraje jara náš největší problém," ví trenér Najman, jenž po sobotní nečekané, ale zasloužené výhře nad Bozkovem přiznal: „Chtěli jsme si to před domácím publikem užít. Za poslední tři zápasy jsme vstřelili 13 gólů, a teď se těšíme na poslední duel, opět doma, s Višňovou, které nedáme svoji kůži lacino. Chceme se rozloučit se sezonou, s krajským přeborem a hlavně s našimi fanoušky důstojně."

Papírovým favoritem byli hosté, ale inkasovali jako první. Pak hned po minutě zadáci z Letné nepokryli Astera a bylo srovnáno. Hosté na chvíli převzali iniciativu, měli jednu velkou příležitost, avšak pohořeli a po pauze se z voleje trefil Matušek.

Oslavy Jiskry netrvaly dlouho a Bozkov znovu srovnal krok. Rozhodující chvíle přišla minutu před koncem. Kanon Honza Sutr si postavil balón před vápnem k trestnému kopu a technickou střelou do horního růžku rozhodl o vítězství 3:2. „Hosté nás asi dost podcenili, protože, co jsme slyšeli, tak po utkání bylo v jejich kabině hodně dusno," poznamenal Bohuslav Najman.

Branky: 8. Hanoušek, 50. Matušek, 89. Sutr - 9. Aster, 55. Havel. Rozhodčí: Vrtal, ŽK: 2:1. Diváků: 150.

Mimoň: Michálek - Mikloda, Košek, Feher, Eichler - Matušek, Steinhübl, Merenus - Sutr, Hanoušek, Špaček. Trenér: Bohuslav Najman.

Skalice - Doksy 2:2 (0:1)

Byla to Skalice, která ovládla začátek utkání. Rychlé a nebezpečné útoky se valily na bránu Doks, ale kvalita v koncovce chyběla. Hosté jen sporadicky navštěvovali území před Řezáčovou brankou, až ve 22. min.z pozice pravého křídla Franta Picek přesně našel na hranici velkého vápna Davida Bečvaříka a ten, ač tísněný domácím zadákem, z otočky nedal Řezáčovi šanci 0:1.

Poté byli domácí útočnější a více času trávili na půlce hostů, ale Doksy hrály v klidu a do konce poločasu se skóre již neměnilo. Po změně stran snaha hostů o vstřelení další branky nabírala na intenzitě. Když v 51. zahodil tutovku David Bečvařík, tak o minutu později po rohovém kopu si to ten samý hráč vynahradil a hlavou skóroval podruhé 0:2.

V těchto minutách byly Doksy aktivnější, útoky měly nebezpečnější a domácí odvraceli jejich střelecké pokusy a snažili se o brejky. V 58. minutě rozhodčí Paulus nařídil pokutový kop ve prospěch domácích. Nikdo s přítomných netušil, za jaký přestupek byla penalta nařízena. Nicméně domácí Novotný tuto luxusní příležitost dobře zvládl a upravil skóre na 1:2.

Hra se trochu přiostřila, přibývaly žluté karty a také dvě červené pro domácí borce. Mikysa v 64. a Novotný v 80. min. Domácí tedy dohrávali s devíti hráči a i přes tento handicap dokázali dostat míč podruhé za záda gólmana Kotyka. V 82. z levé strany od postranní čáry obloukem poslal Aust na branku hostí míč a ten k překvapení všech skončil v síti 2:2 .

Doksům těžce nabyté vedení nevydrželo a v dramatické koncovce utkání se snažily o vstřelení vítězné branky. Nejméně čtyři vyložené šance hostující střelci neproměnili, domácí obrana odolala náporu, a tak derby nepoznalo vítěze.

Trenér SK Skalice Zdeněk Baťka: „Prvních dvacet minut jsme byli lepší a mohli dát branku, jenže po nedůsledným bráněním jsme inkasovali my. Poté hrubá nedisciplinovanost dvou našich hráčů, kteří se nechali vyloučit. Zápas mohly Doksy vyhrát, byly po vítězství hladovější, ale štěstí jim nepřálo."

Kouč hostujícího mužstva Josef Vinš: „Za našeho vedení 2:0 jsme to měli ukočírovat. Hlavně rozhodla nařízená penalta na 1:2, a pak naše neproměněné tutovky na konci zápasu. Vyzdvihnout ale musím výkony nestárnoucího Franty Picka a jeho syna Ondry."

Branky: 58. Novotný (pen.), 82. Aust - 22. a 52. David Bečvařík. Rozhodčí: Paulus - Milner, Ujka, ŽK: 5:3, ČK: 64. Mikysa, 80. Novotný (oba S). Diváků: 50.

Skalice: Řezáč - Novotný, Půlpán (53. Šima), Nevrlý, Hlavinka, Milner, Knytl (65. Dvořák), Švec, Martínek, Mikysa - Aust. Trenér: Zdeněk Baťka.

Doksy: Kotyk - Horčík, Vaňátko Martin, Picek Ondřej, Picek Fr., Bečvařík David, Bečvařík Jiří (46. Kýček), Kulha, Kolařík, Svatý, Vacek Ondřej (63. Sedlák). Trenér: Josef Vinš.

Višňová - Česká Lípa 2:1 (0:1)

Českolipský tým jel do Višňové pro bod, který by zajišťoval jeho záchranu. Měli k tomu blízko, jenže dvě minuty před koncem řádného času o něj přišli. V nejhorším případě tak budou hrát o bytí a nebytí v KP při posledním utkání s Doksy.

V prvním poločase českolipští hráči soupeře přehrávali. Již v sedmé minutě domácí obránce nezpracoval přihrávku, čehož využil Válek nájezdu a následnému obstřelení gólmana 0:1. Pak se do šance dostal Poláček, jenže míč netrefil tak, jak chtěl.

Domácí do druhého poločasu vstoupili s větším nasazením. Více hrozili a nakonec se dočkali i gólů. Nejprve po rohovém kopu neuhlídal Kliment Melku, který ještě stačil předskočit Rataje a bylo vyrovnáno. O deset minut později obešel jeden z domácích hráčů Vodrážku a nacentroval míč k první tyči, kde byl opět Melka. Višňová šla do vedení 2:1. V nastaveném čase mohl skóre srovnat Červeňák, jenže neměl štěstí a mířil těsně vedle tyče.

Českolipský trenér Jiří Ješeta: „Utkání jsme si prohráli sami. Ve druhém poločase jsme se zatáhli na vlastní polovinu a soupeř toho využil. Nám teď nezbývá nic jiného, než zabojovat v Doksech."

Jaroslav Laibl (kouč Višňové): „Hosté byli fotbalovější a lepší. Jenže mají mladý, nezkušený tým, což rozhodlo. Měli jsme v závěru zápasu více štěstí."

Branky: 77. a 88. Melka - 7. Válek. Rozhodčí: Horák - Šmíd, Vokřínek. ŽK: 2:1. Diváků: 150.

Višňová: Zajíček - Koudelka (46. Jakl), Soukup, Štrbák, Mazánek T., Cýrus, Dobrovodský, Zimák, Mazánek M. (46.Šmidrkal), Kepr (60. Martinů). Trenér: Jaroslav Laibl.

Česká Lípa: Chadraba - Poláček, Müller, Štálík (70. Rataj) Vodrážka - Burian, Mígl, Kliment, Horák (39. Mitáč) - Válek, Červeňák. Trenéři: Jiří Ješeta, Stanislav Kouřil.

Další výsledky krajského přeboru:

Sedmihorky - Mšeno 3:1 (2:1)

Branky: 17. a 54. Škréta, 1. Červinka - 22. Douda. Rozhodčí: Pekař, ŽK: 3:3, ČK: 90. Sekerák (M). Diváků: 100.

Semily - Mírová 2:0 (1:0)

Branky: 37. Ježek, 80. Seifert. Rozhodčí: Ginzel, ŽK: 0:1. Diváků: 142.

Pěnčín-Turnov B - Desná 3:0 (0:0)

Branky: 85. a 88. Matěj Randák, 76. Havel. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 1:3. Diváků: 50.

Hrádek - Doubí 2:3 (1:3)

Branky: 11. Hnízdo, 54. Rumler z pen. - 5. Koťátko, 24. Jícha, 45. Haunold. Rozhodčí: Řeháček ml., ŽK: 3:4. Diváků: 160.

TABULKA