Kříž své tři branky vstřelil ve druhém poločase, vměstnal je do rozmezí 23 minut. „První gól jsem dal po samostatném úniku spoluhráče Tadeáše Hanla, který mi dával balón do prázdné branky. Druhý i třetí gól? To bylo hodně podobné. Udělal kličku poslednímu hráči a šel sám na bránu, u posledního gólu jsem udělal kličku i gólmanovi,“ vzpomíná na své branky mladý fotbalový útočník.

Bývá zvykem, že střelci jsou sice oslavováni, často ale přispívají co klubové kasy. „U nás taky platíme. Máme to za dvacet nebo za padesát korun,“ směje se Kříž.

Divizním dorosteneckým kanonýrům vévodí roudnické duo Dobiáš – Alberovský. Oba dali shodně 17 branek. Střelci z České Lípy moc nezaostávají. „Určitě tu střeleckou tabulku sleduji, mám z toho velkou radost. Nějak moc se o tom s Tadeášem nebavíme, ale přál bych mu celkové vítězství. Táda si to zaslouží,“ upřímně přiznal.

Webera má i na jaře nabito ostrými. Vyhraje korunu krále střelců?

Dorostenci Arsenalu ztrácí na páté Karlovy Vary pět bodů. Přesně to je pozice, kde by se Kříž rád viděl na konci sezony. „Já osobně bych byl rád do šestého místa, ale celou první polovinu tabulky bych vlastně taky bral,“ zdůraznil.

Ve své krátké fotbalové kariéře už dal hodně gólů. Který byl ale nejhezčí? „No, neřekl bych, že to byly nejhezčí góly. Nejraději ale vzpomínám na góly v kategorii U 15, kdy jsme hráli zápas o titul mistra krajského přeboru s Turnovem. Nejvíc mě na nich bavily ty oslavy,“ zavzpomínal s úsměvem na rtech.

Tak, jak to už bývá, i Kříž začal s fotbalem díky rodině. „K fotbalu jsem se dostal přes staršího bráchu, když začal hrát právě za Arsenal a mně se to strašně líbilo. Táta mě pak vzal na trénink a už to bylo,“ pokýval hlavou.

Cíle má Kříž jasné a logické. Tak jako každý mladý fotbalista. Asi jako každý bych si jednou rád zahrál ligu, to bych byl opravdu rád,“ konstatoval.

Ani u Vojty nemůže na závěr chybět dotaz na sportovní vzor. „Mezi moje největší vzory patří spoluhráči Lukáš Třeštík a David Valta. Kdybych měl vybrat někoho ze světového špičkového fotbalu, tak mým největším vzorem je určitě Lionel Messi. Vždy jsem také velmi obdivoval Andrése Iniestu. Z našich hráčů mám pak rád Adama Hložka ze Sparty,“ dodal Vojtěch Kříž.