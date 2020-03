Stop všem soutěžím bez ohledu na to, že se většině blížil vrchol sezony. Nařízení vlády o nouzovém stavu kvůli epidemii koronaviru pozastavilo téměř celou sportovní Evropu. S největší pravděpodobností bude zrušeno hokejové mistrovství světa a zkraje příštího týdne by se mělo definitivně rozhodnout také o osudu červnového a červencového EURO 2020.

Jiří Štajner. | Foto: ČTK/Zehl Igor

Dle bývalého fotbalového reprezentanta a nynějšího hráče Arsenalu Česká Lípa je zrušení evropského šampionátu na místě: „V momentální situaci jsem pro zrušení EURO a většiny velkých akcí. Evropský šampionát je navíc po celém kontinentu, byla by hloupost ho hrát v nějakém provizorním režimu. Vždyť už teď se hraje Liga mistrů bez diváků a to nemá žádný smysl. Právě pro ně se hraje, nemá to žádný význam. Jasně, budu naštvaný, když nebude fotbal, ale zrušení je nyní na místě.“