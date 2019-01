Česká Lípa - Českolipský fotbalový oddíl uspořádal první dvě letošní klání.

Stříbrné družstvo starších žáků českolipské Lokomotivy. | Foto: Daniel Ryl

Ačkoliv venku panuje správná zima, mladí fotbalisté nezahálejí a na jarní část sezony se připravují pod střechami tělocvičen.

Českolipská Lokomotiva zahájila už 16. ročník mládežnických klání dvěma turnaji pro kategorie U13 a U15. Kromě mužstev z okolí se zúčastnili také zástupci z Prahy či Plzeňského kraje.

Už v sobotu na sebe za účasti osmi mužstev narazili mladší žáci. Pod vedením sudího Matyáše Bláhy se hrálo ve dvou skupinách po čtyřech týmech, kdy se všechny týmy utkaly každý s každým ve třináctiminutových zápasech. Ve vyřazovací části se pak hrálo o tři minuty déle.

Domácí skončili osmí

Domácí Lokomotivě se ovšem turnaj příliš nevydařil a skončila na posledním osmém místě s jediným vstřeleným gólem. „Jsem trochu zklamaný, ale věřím, že se budeme v dalších zápasech posouvat," řekl trenér Jan Starý.

O celkovém vítězi nakonec rozhodovaly pokutové kopy, když ve vyrovnaném a zaslouženém finále mezi Dobroměřicemi a Rovenskem zvítězil první tým.

Na vítězství se výrazně podílel nejlepší kanonýr turnaje Jakub Kamír, který se prosadil šestkrát. Nejlepším brankářem byl zvolen Tomáš Korda z Roudnice a cenu pro nejlepšího hráče si odnesl Martin Kulha z Rovenska.

O individuální trofeje se hrálo také o den později, ale to už se v českolipské sportovní hale představily kategorie do patnácti let.

Hrdlořezy nepřijely

A domácí celky už si vedly výrazně lépe. Z deseti přihlášených účastníků nakonec kvůli kalamitě nedorazil pouze celek z Hrdlořez, ale pořadatelé se s tímto problémem dokázali vypořádat. „Při těchto zimních podmínkách jsem rád, že se v sobotu dostavily všechny týmy a v neděli nedorazil pouze jeden. Naopak oceňujeme příjezd týmu z Doubravky, která hraje krajský přebor Plzeňského kraje," pochválil jednoho z účastníků hlavní pořadatel Jaroslav Albrecht.

Účastníci se nakonec rozdělili do jedné skupiny po pěti a do druhé po čtyřech týmech. Ve druhé skupině se hrálo jednou šestnáct minut, v té první o tři minuty méně.

Už v základní skupině přicházely náznaky, kdo se asi potká v medailových bitvách. Zatímco skupinu A ovládl favorizovaný tým, složený z hráčů Admiry Praha, v té druhé dominovali starší žáci Lokomotivy.

Očekávané finále

A kdo obě mužstva tipoval na finále, trefil se. Z celkového vítězství se nakonec radoval pražský celek a Lokomotiva navázala na stříbrné medaile z předešlého turnaje v Bělé pod Bezdězem. Třetí místo pak zůstalo v České Lípě, protože si ho pod dozorem sudího turnaje pana Táborského vybojoval po penaltách Arsenal. Za třetí místo může vděčit i svému gólmanu Filipu Machačovi, který byl zvolen nejlepším brankářem turnaje.

Individuální cenu pro nejlepšího hráče si uhrál Lukáš Klucho z vítězného výběru Admiry a domácí Dominik Procházka z Lokomotivy si vystřílel cenu pro nejlepšího kanonýra. Tím potěšil i trenéra Martina Kavenského. „Teprve začínáme hrát před startem soutěže a už jsme podruhé získali druhé místo. Tento úspěch je o to cennější, protože jsme ho zvládli vybojovat bez některých opor," neskrýval radost domácí trenér.

Na další turnaje už se mohou těšit fotbalisté z přípravek. V sobotu 28. ledna se v Zákupech představí mladší přípravky a o den později odstartuje pod hlavičkou Lokomotivy další turnaj v České Lípě pro starší žáky.

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ

O 5. až 8. místo: Loko - Žandov 0:0, na penalty 2:3, Benešov - Chřibská 1:1, na penalty 0:2

Semifinále: Cvikov - Dobroměřice 0:3, Roudnice - Rovensko 0:4

O 7. místo: Loko - Benešov 1:4 (branka: Svatoš)

O 5. místo: Žandov - Chřibská 0:5

O 3. místo: Cvikov Roudnice 1:1, na penalty 2:3

Finále: Dobroměřice - Rovensko 1:1, na penalty 2:1

Nejlepší brankář: Tomáš Korda (Roudnice)

Nejlepší střelec: Jakub Kamír (Dobroměřice) 6 gólů

Nejlepší hráč turnaje: Martin Kulha (Rovensko)

Sestava Loko: Polák - Hruška, L. Zeman, Piskor, Svatoš, Hošic, A. Horňák, J. Horňák. Trenéři: Starý, Piskor.

TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ

Výsledky:

Chomutov - Lokomotiva 1:3 (branky: Procházka 2, Plůcha)

Lokomotiva - Mimoň 5:0 (Plůcha 2, Lupoměský, Urban, Babic)

Doubravka - Lokomotiva 0:3 (Lupoměský 2, Procházka)

Malšovice - Lokomotiva 0:4 (Babic 2, Plůcha, Procházka)

Chomutov - Mimoň 5:0

Doubravka - Mimoň 0:1

Malšovice - Chomutov 0:2

Doubravka - Malšovice 4:1

Chomutov - Doubravka 0:0

Mimoň - Malšovice 4:1

O 7. místo: Brniště - Doubravka 1:1, na pen. 1:2

O 5. místo: Nový Bor - Mimoň 1:3

O 3. místo: Chomutov - Arsenal 1:1, na penalty 1:2

Finále: Lokomotiva EMOTI 0:3.

Nejlepší brankář: Filip Machač (Arsenal)

Nejlepší střelec: Dominik Procházka (Lokomotiva) 6 gólů

Nejlepší hráč turnaje: Lukáš Klucho (EMOTI).

Sestava Loko: Kavenský - Plůcha, Černý, Urban, Babic, Lupoměský, Procházka. Trenér: Kavenský.

Daniel Ryl