Z celkového počtu 924 týmů z 260 klubů čítající více než 18 000 hráčů a hráček se v každé věkové kategorii probojovalo do finálového turnaje 24 nejlepších týmů. Ty byly rozlosovány do čtyř základních skupin, v kterých mezi sebou zabojují o postup do zlaté, stříbrné a bronzové skupiny. Ze zlaté skupiny pak vzejde vítěz dané věkové kategorie.

„Jde o úžasný projekt, pro samotné děti i jejich rodiče. Oni na účast v turnaji jistě nezapomenou do konce života. Sám jsem se v minulosti zúčastnil několika finálových turnajů a pokaždé se mi moc líbily soutěživost, entuziasmus, radost a emoce, které děti do hry pokaždé vkládaly. A stejně byl na místě také občas obrovský smutek, což také k fotbalu patří, nejen k tomu mládežnickému. Někteří hráči z věkové kategorie U13 se už objevují v žákovské lize nebo krajských reprezentacích, a pokud uspějí na turnajích této úrovně, mohou se prosazovat i dál, a nakonec se mohou dostat třeba až do nejnižší reprezentační kategorie U15. Přeji všem, kteří se letošního turnaje Planeo Cupu - Poháru mládeže FAČR zúčastní, mnoho zážitků a sportovních úspěchů,“ uvedl Jan Suchopárek po losování.

V letošním ročníku zavítá finále Planeo Cupu Poháru mládeže FAČR jak do osvědčených míst, jako jsou Vysoké Mýto, Uničov nebo Benešov, také do nových lokalit, mezi které patří Hlučín, Kuřim a Varnsdorf. Snahou pořadatelů je přivést finálové turnaje, které jsou pro většinu týmů vrcholem sezóny, do nových míst, kde se dlouhodobě věnují mládežnickému fotbalu.

Z pohledu počtu účastí na finálových turnajích je na tom nejlépe Jablonec, který se kvalifikoval od závěrečných bojů v kategoriích U9, U10, U12 a U13. Liberecký Slovan zapíše tři finálové starty ve třech nejstarších kategoriích U11, U12 a U13. Arsenal Česká Lípa si pak zahraje o co nejlepší umístění mezi elitní šestnáctkou týmů v kategorii U9.

Pikantní pro oba podještědské týmy budou hlavně finálové turnaje U12 a U13, v nichž se společně utkají už v základní skupině. Derby odvěkých rivalů se v kategorii U12 odehraje v Kuřimi a dalšími týmy ve skupině B jsou Baník Ostrava, Dukla Praha, Náchod a 1. HFK Olomouc. Turnaj nejstarší kategorie U13 přivítá Vysoké Mýto a Slovan s Jabloncem rovněž ve skupině B narazí na MFK Karviná, Fotball Talent Academy, Spartu Brno a opět Duklu Praha.

Ve finálovém turnaji U9 ve Varnsdorfu zažije velký fotbalový svátek tým Arsenalu Česká Lípa. V základní skupině D se už určitě nemohou dočkat duelu se slavnou pražskou Spartou. Los do této skupiny přiřadil Arsenalu další tři kluby z Fortuna ligy Bohemians, Baník Ostrava a Hradec Králové a jako poslední soupeř čeká na Českou Lípu Svratka Brno.

Je potřeba zmínit, že i letos se do jarních bojů probojovalo mnoho fotbalových „trpaslíků“, jako jsou např. Bojkovice, Nemošice, Choceň, Ivančice, Vestec. Hráči těchto týmů se můžou těšit na zvučnější soupeře, například Spartu Praha, Slavii Praha, Bohemians Praha, Baník Ostrava, Slovan Liberec a další.

Kromě špičkového fotbalu daných věkových kategoriích se mohou všichni účastníci opět těšit na mnoho fotbalových osobností, které každoročně na turnaje dorazí. Letos mezi nimi bude na některém z turnajů i Martin Vitík, opora reprezentačního týmu do 21 let a hráč AC Sparta Praha, který je oficiální tváří aktuálního ročníku.

Finálové turnaje:

U13

29. – 30. 4. 2023 Vysoké Mýto

U12

13. – 14. 5. 2023 Kuřim

U11

6. – 7. 5. 2023 Benešov

U10

20. – 21. 5. 2023 Hlučín

U9

27. – 28. 5. 2023 Varnsdorf

U8

3. – 4. 6. 2023 Uničov