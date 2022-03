Ve své sbírce má zápas, kdy zaznamenal ještě více zásahů. „Když jsem hrál jako desetiletý kluk, tak to nebyl problém. Teď je to samozřejmě těžší. Nejvíc branek jsem dal Jirkovu, hned sedm. Neskutečná radost,“ pokýval hlavou.

Tadeáš Hanl 16 branek, Lukáš Třeštík 14, Tadeáš Hanl 12. Tři střelci Arsenalu jsou v první šestce tabulky kanonýrů celé divize. „Mým cílem je vyhrát zápas. Samozřejmě jsem moc rád, když dám nějaké góly. Důležitější je ale výsledek, střeleckou tabulku moc nehrotím. Pro nás dobře, že jsme tam hned tři,“ usmál se Třeštík.

K fotbalu mě přivedli rodiče. Klasická odpověď na otázku, kdo vás přivedl ke kulatému nesmyslu. To potvrzuje i Třeštík. „K fotbalu mě přivedl táta. Začal se mnou hrát fotbal od té doby, co jsem začal chodit. Takhle se to táhne celý můj život. Rozhodně nehodlám přestat,“ zdůraznil.

Od mala je jeho vzorem Messi, ale také jeho dva nejlepší kamarádi – Vojta Kříž a David Valta. „Kdybych měl vzpomenout na nejhezčí gól, tak to bylo proti Turnovu. Tehdy jsme hráli o první místo v kraji. Povedlo se mi projít mezi čtyřmi hráči a brankářem a zakončil jsem do prázdné branky. Byla to paráda, tehdy se na nás přišlo podívat zhruba 150 diváků,“ zavzpomínal.

Starší dorost Arsenalu je v divizní tabulce na sedmém místě. „Myslím si, že tenhle rok naše úroveň stoupla. S tím se zvedla konkurence. Máme skvělý tým, perfektní kolektiv. Nejen mezi hráči, ale i s trenéry. To je přesně to, co každý fotbalista potřebuje,“ pochvaluje si Třeštík.

Závěrem se dorostenec České Lípy okrajově zmínil o svých fotbalových plánech. „Chtěl bych si zahrát na profesionální úrovni. Přál bych si, aby se mi vyplatila moje poctivá práce. Tohle je od dětství můj největší sen,“ dodal na závěr.