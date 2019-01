Nový Bor /FOTOGALERIE/ - Fotbalová divize B: Novoborští nezapomněli na selhání z loňské sezony a vyhráli 3:1!

Druhé výhry v letošní sezoně divizní skupiny B se dočkali fotbalisté Nového Boru. Po sobotním vydřeném, ale zaslouženém vítězství 3:1 nad Lovosicemi před vlastním publikem dokázali, že mají na to, aby nemuseli hrát celou sezonu jen o záchranu.

FC Nový Bor - ASK Lovosice 3:1 (0:0)

„Na soupeře z Lovosic nemáme zrovna dobré vzpomínky. Oba zápasy v loňské sezoně jsme s ním prohráli, navíc ten domácí 2:6, když jsme po poločase vedli 2:0. V sobotu si ale tuto bilanci nikdo nechtěl připustit," avizoval sekretář Jiří Obrovský.

Domácí celek si v první části utkání vypracoval několik zajímavých gólových situací, po 30 minutách dokonce skóroval Černý, jenže rozhodčí mu branku neuznal.

Domácí se dočkali po hodině hry, kdy Stromecký skóroval na 1:0, ovšem poté Lovosice ukázaly, že nechtějí z města sklářů odjet bez bodů. A deset minut před koncem to potvrdili: novoborská defenziva zaspala, prostor k míči dostal Faust a gólman Blumentritt ze skrumáže poprvé v tomto střetnutí kapituloval 1:1.

Lovosičtí vycítili, že by mohli zopakovat to, co se jim povedlo v posledním vzájemné konfrontaci s Novým Borem. „V jednom okamžiku jejich hráč vnikal do našeho vápna, a také spadl. Rozhodčí jej už předtím prokoukl, že přihrává pády, a tak ho i tentokrát ignoroval. Samozřejmě, že lovosická lavička bouřila. Naši na to všechno odpověděli tím nejlepším způsobem," poznamenal Obrovský.

Lebruška si po centru našel prostor pro hlavičku, kterou přesně umístil 2:1.

Hosté znejistěli, ale následně vrhli všechny síly do ofenzivy s cílem vyrovnat. To se jim nepodařilo. Naopak inkasovali, a to zásluhou P. Hauera, který několik momentů před tím vystřídal Černého. To se stalo v 88. minutě, takže Novoborští zvítězili 3:1.

Branky: 60. Stromecký, 82. Lebruška, 88. Hauer - 79. Faust. Rozhodčí: Hurych, ŽK: 6:4. Diváků: 100.

Nový Bor: Blumentritt - Hybner, Broschinský J., Demke, Broschinský L., Rydval, Stromecký, Lebruška, Mach, Kubeš, Černý- (Ruszo, Hauer, Engelhart).