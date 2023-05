Za deštivého počasí se na umělé trávě vedle libereckého stadionu U Nisy odehrálo Krajské finále již 24. ročníku největšího fotbalového turnaje u nás. Vítězové tohoto kola postupují do celorepublikového finále. Letošními patrony jsou nejlepší fotbalistka roku 2022 Andrea Stašková a reprezentační středopolař, rodák z Uherského Hradiště Michal Sadílek. Právě v jeho rodném městě se odehraje finále tohoto turnaje.

V Krajském finále 24. ročníku McDonald's Cupu se utkalo 8 celků nejlepších základních škol Libereckého kraje. | Foto: DENÍK/Tomáš Honzejk

V Liberci se souběžně hrály dvě kategorie. Ve starší, kde hráli žáci čtvrtých a pátých tříd se utkaly ZŠ Česká z Liberce, ZŠ Smržovka, ZŠ Rovensko p. T. a ZŠ Skalice u České Lípy. V té mladší pak proti sobě bojovali žáci prvních až třetích tříd ze škol TGM Lomnice, liberecká ZŠ Česká, ZŠ Pod Ralskem Mimoň a vítězná ZŠ Mozartova z Jablonce. Radost vítězů byla po turnaji evidentní. "Bylo to dobré, všechno jsme vyhráli. Soupeři už ale začínali být silní, takže jsme museli více makat," prozradil Deníku jeden z hráčů vítězného týmu Šimon Petrů.

Jeho pan učitel byl spokojený nejen s výsledkem, ale také s celkovou organizací. "Jedná se o největší fotbalový turnaj pro děti, které si ho vždy náležitě užívají. Doufám, že to bude pokračovat dalšími ročníky. Byla by škoda, kdyby podobná akce skončila," prohlásil Jan Kozderka. Konec akce v následujících letech ale není na pořadu dne.

Stejně tak organizátoři mohli mít po turnaji úsměv na tváři. "Až na počasí, které bylo po celou dobu deštivé, proběhlo vše tak, jak mělo. Časový harmonogram se dodržel, nikdo se nezranil a všichni si to užili," zhodnotil Pavel Brož, Krajský a okresní garant AŠSK McDonald's Cupu.

Kromě počasí se tedy vše vydařilo, ale vždy může být i hůře. "Hodně let zpátky byl dokonce ročník, kdy padal sníh a mrzlo, takže se musel turnaj zrušit. Déšť je tedy ještě ta přijatelnější varianta," vzpomíná.

Pan Brož je již dlouholetým organizátorem této akce a vždy jej potěší čistá radost ze hry těch nejmenších. "Pro děti je to zážitek. Jedná se o velkou akci, které se účastní také školy z menších měst. Ve hře jsou poháry, medaile i zajímavé ceny a děti si to užívají," řekl s úsměvem.

Česká republika není jediným státem, kde se koná McDonald's Cup. "Na Slovensku se tento turnaj hraje také. Sám jsem ho ale nehrál, protože je tam pravidlo, že fotbalisté, kteří hrají ve fotbalových oddílech jako jsou například Inter nebo Slovan Bratislava, nemohou v McDonald's Cupu nastupovat. Je to vyloženě pro děti ze škol, kteří nejsou ve fotbalových organizacích," prozradil fotbalista Slovanu Liberec Karol Mészáros, který se přišel podívat společně s Milanem Lexou na mladé talenty.

A stejně jako učitelé a rodiče i on nasál pozitivní atmosféru kolem hřiště. "Je to super. Fantazie sledovat děti na takových turnajích. Radost vidět, že je ten sport baví a mají pohyb, což je v dnešní době možná to nejdůležitější," připomněl, že už bohužel není samozřejmostí, aby děti sami od sebe sportovali.

Výsledky:

I. kategorie (1. - 3. třídy): 1. místo: ZŠ Mozartova (JBC), skóre 22:8, 9 bodů, 2. místo: ZŠ Pod Ralskem Mimoň, skóre 16:12, 6 bodů, 3. místo: ZŠ Česká (LBC), skóre 7:13, 3 body, 4. místo: TGM Lomnice, skóre 7:19, 0 bodů. Nejlepší střelec: Jakub Helcelet (ZŠ Mozartova).

II. kategorie (4. a 5. třídy): 1. místo: ZŠ Česká (LBC), skóre 21:9, 9 bodů, 2. místo: ZŠ Smržovka, skóre 16:13, 4 body, 3. místo: ZŠ Rovensko, skóre 16:16, 4 body, 4. místo: ZŠ Skalice u ČL, skóre 10:25, 0 bodů. Nejlepší střelec: Petr Kostovský (ZŠ Česká).