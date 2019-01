Liberecký kraj - Doksy prohrály ve Vratislavicích, Skalice padla s Košťálovem, Mimoň a Jablonné plichtily

Mimoň nedala gól, a tak nemohla vyhrát. Paulů se snaží zastavit Smolovu akci. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

V uplynulém kole krajské I. A třídy fotbalistů se českolipským mužstvům zrovna nedařilo. Doksy prohrály ve Vratislavicích, Skalice doma s Košťálovem a Mimoň i Jablonné pouze remízovaly.

Vratislavice – Doksy

2:1 (1:0)

Dali tři góly, přesto 1:2 prohráli. Fotbalisté lídra tabulky z Doks se představili na vratislavickém nerovném terénu, který znemožňoval kombinace, a proto byla k vidění doslova jen kopaná s řadou osobních soubojů. Vratislavice těžily z dlouhých autových vhazování Bíma, po nichž vznikaly závary před bránou Lukáše Řezáče. Ve 45. hodil Bím předlouhý aut téměř z půlky a tísněný bek si hlavou vrazil míč do vlastní brány.

Doksy v úvodu II. poločasu prostřídaly dva hráče (Svatý, Volf) a herně se zlepšily, jenže střelecky se neprosadily. Navíc David Volf nejprve uviděl první žlutou kartu za protesty a v 56. min. i druhou, takže byl vyloučen. Za co? Podle hlavního arbitra Dytrta za filmování v domácí šestnáctce… Vratislavice v přesilovce měly šanci po úniku Bíma, který ale střílel vedle.

V 70. postupoval Lang spolu s Horáčkem na brankáře a jeho centr zasáhl vracející se obránce tak špatně, že si ho vrazil do vlastní sítě – 2:0. V 80. dorazil dlouhý míč z autu do domácí branky hlavou Kolařík, který snížil na 2:1. Doksy to povzbudilo a začaly se tlačit do útoku. Po jednom trestném kopu vytvořily závar a v 90. zahrávaly poslední roh. Na ten naběhl i brankář Řezáč, ale balónu se zmocnil Bím, který se hnal přes celé hřiště k opuštěné svatyni hostů.

Toho však dostihl Milan Vágner, došlo ke kontaktu, po kterém se na zemi ocitl hostující hráč, přesto jej rozhodčí Dytrt vyloučil. Pak hned zazvonil „zvonec“ a pravdivé pohádky z Vratislavic byl konec.

Branky: 45. a 70. vlastní - 80. Kolařík. Rozhodčí: Dytrt, ŽK: 1:2, ČK: 56. D. Volf, 90. Vágner (oba D). Diváků: 80.

Sestava Doks: Řezáč - Horčík (46. Svatý), Vaňátko Martin, Vágner - Švec, Cenger, Jurčik (46. Volf), Kolařík, Šťastný, Semík, Doležal (59. Vaňátko Michal). Trenér Jos. Vinš.

Jablonné – Lomnice 2:2 (1:0)

Již bez Radima Věcheta, jenž minulý týden hodně nečekaně přestoupil do Stráže p. R. (I. B třída) ztratil Tatran Jablonné/ Heřmanice dva body s Lomnicí. Oba celky dohrávaly bez jednoho vyloučeného hráče, přičemž mnohem blíže k výhře byli domácí. Ti se po půl hodině hry ujali vedení z penalty za hraní rukou jednoho ze zadáků hostí, s níž si V. Šimon poradil – 1:0.

Před poločasem uviděl přísnou červenou kartu Klodner. Síly na hřišti se vyrovnaly pět minut po pauze, kdy Hetvera brutálně fauloval Doležal a musel jít taky předčasně pod sprchy. V 80. min. gólman Rýdl nedovoleně zastavil pronikajícího útočníka z Lomnice a na světě byla další penalta, kterou proměnil Drábek, a srovnal tak na 1:1.

Závěrečné minuty utkání byly infarktové. Domácí nastřelili tyč a břevno a ještě několik dalších šancí neproměnili (Hetver, Nemeš, Stehlík). Až když se ve skrumáži před bránou prosadil V. Šimon, byli domácí blízko ke třem bodům. Jenže v nastaveném čase zařídil konečnou remízu Syrovátko – 2:2.

„Přišli jsme o dva body hlavně kvůli tomu, že jsme zahodili řadu šancí,“ konstatoval sekretář Tatranu Milan Chovanec.

Branky: 31. (z PK) a 90. Šimon – 80. Drábek (PK), 95. Syrovátko. Rozhodčí: Trdla. ŽK: 6:3. ČK: Klodner (J) - Doležal (L). Diváků: 80.

Sestava Tatranu: Rýdl – Vejskrab, Trylč, Klodner, Štáfek – Nemeš, Šimon V., Stehlík, Štáfek – Ptáček St., Hetver ml. Trenér Jar. Hetver st.

Mimoň – Jilemnice 0:0

Ani ve druhém jarním duelu na domácím hřišti nedokázala o záchranu hrající mimoňská Jiskra zvítězit, pouze remízovat. „Z obou utkání v domácím prostředí jsme chtěli získat šest bodů, ale bohužel máme jen dva,“ zrekapituloval vedoucí mimoňského týmu Pavel Novák.

Rozhodčí: Pekař. ŽK: 1:0. Diváků: 63. Sestava Mimoně: Michálek – Konopiský, Polák, Leitner, Šiška – Eichler (85. Slejška), Foubík, Novotný, Válek (46. Sutr) – Smola, Tlapák (65. Matušek. Trenér: M. Šimek.

Skalice – Košťálov 1:3 (0:1)

Skalici se na jaře nedaří, což potvrdil i její domácí zápas s Košťálovem. „Neproměňujeme jasné tutovky a naopak dostáváme laciné góly. To je k nevíře…,“ lamentoval po nedělní prohře Michal Svoboda, skalický gólman. „Prohrávali jsme sice už v 51. minutě o tři góly, ale ve druhé půli jsme mohli skóre v pohodě otočit, protože šancí bylo fakt hodně. Jenže ta koncovka…“

Branky: 70. Hlavinka – 45. vlastní, 49. Janata, 51. Zboroň. Rozhodčí: Ouředník. ŽK: 5:2. Diváků: 115.

I. A třída - 17. kolo: Stráž n. N. - Velké Hamry 0:0. Vratislavice - Doksy 2:1 (1:0). Doubí - Bozkov 0:1 (0:0). Mimoň – Jilemnice 0:0. Jablonné – Lomnice 2:2 (1:0). Skalice – Košťálov 1:3 (0:1). Nová Ves - Frýdlant 3:1 (2:1).

Tabulka

