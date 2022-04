Mladý fotbalista, který nejvíce obdivuje Cristiana Ronalda a z české ligy Ladislava Krejčího mladšího, vzpomíná na všechny své gólové zásahy.

„První jsem doklepl do poloodkryté brány po přihrávce spoluhráče. U toho druhé jsem běžel sám na branku a vystřelil k levé tyči. Ten třetí? To byl dloubáček přes golmana. Ten čtvrtý byl střela z dálky do šibenice,“ vystřihl Houdek přesný popis svých branek.

Mladší žáci České Lípy jsou v krajském přeboru na devátém místě. Co na to jejich střelec? „Pro mě je to zatím zklamání. Všichni bychom to chtěli dotáhnout mezi nejlepší pětici,“ má jasno velký fanoušek pražské Sparty.

Jirka Houdek zatím trefil dvacet branek, aktuálně patří do první desítky nejlepších kanonýrů celé soutěže. „Přehled o svých gólech mám. Mám přehled o tabulce, kde si stojíme. Ale upřímně řeknu, že svoje osobní statistiky nikde nevyhledávám,“ usmál se.

Mladý českolipský fotbalista zapátral v paměti a vybral svůj nejhezčí gól. „Musím říct, že si cením všech gólů. Ale rozhodně si vzpomínám na šibenici v zápase proti Jilemnici. Na polovině soupeře jsem získal míč, navedl si ho a vystřelil na zadní tyč,“ pyšně pravil.

Začátky s fotbalem? Pro Jirku poměrně kuriózní záležitost. „Chtěl jsem hrát už ve školce, ale maminka mi řekla, že můžu začít, až budu v první třídě. Hned 1. září jsem trval na tom, aby mě zapsala do Arsenalu Česká Lípa. První zápas jsem měl proti Bukovanům. Bylo mi sedm let a tři dny. Zajímavé je, že jsem začínal jako brankář,“ zdůraznil.

A tým České Lípy aktuálně bojuje o postup do třetí ligy. „Někdy chodíme podávat míče, takže se díváme. Jinak se na zápas našeho áčka dostanu výjimečně,“ podotkl Houdek.

Jak v úvodu pravila Lenka Houdková, jeho maminka, Jirka fotbalem prostě žije. „Trénuji každý den, s týmem třikrát týdně. Sám chodím běhat a doma ještě posiluji. Můj sen? Dostat co se české reprezentace, zahrát si za Spartu a také za Manchester United,“ zasnil se směrem k budoucnu.

Ale abychom se stále nebavili jenom o fotbale, na závěr Jirka prozradil, co ho ještě baví. „Zeměpis, moc rád sleduji mapy. Rád cestuji, letos pojedu do Barcelony na Camp Nou. Rád si také zahraji FIFU,“ dodal na závěr.