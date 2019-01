Nový Bor - Novoborské fotbalisty čeká stejně jako loni v sobotu první zápas Poháru České pošty proti Varnsdorfu.

Po roce se opět proti sobě postaví týmy Nového Boru a druholigového Varnsdorfu v prvním zápasu Poháru České pošty. Loni poražený Bor má ale nyní dost silný kádr a odhodlání. | Foto: Deník/Vít Černý

Tým pod vedením Františka Kubáně si účast v tomto zápase zajistil na základě úspěchu v předkole, kdy snadno zdolal vojáky z Rapidu Liberec poměrem 4:1. Zápas začíná v sobotu od 17:00.

Ještě předtím chtěli Novoborští vyladit určité herní činnosti v přípravě s celkem Doks. Středeční utkání se ale nakonec nekoná. „Příští týden, tedy ve středu 24. července, by nás měl čekat přípravný zápas s divizním celkem Pěnčín-Turnov, který už je potvrzený. Máme také odehrát utkání s Českou Lípou, zde však zatím není nic jistého. Před startem divize bychom ještě jednou měli sehrát zápas s Rapidem Liberec," vysvětluje novoborský sekretář Jiří Obrovský plán následujících přípravných duelů.

Divizní soutěž zahajují fotbalisté z podhůří Lužických hor v sobotu 10. srpna na hřišti Mondi Štětí, které bude nováčkem soutěže.

Vypadá to také, že se už v průběhu července stabilizoval kádr. „Mělo by to být pro tuto chvíli kompletní. Spíše než nějaký odchod očekáváme ještě v tuto chvíli možný příchod některého z hráčů," optimisticky dodává.

Novoborský fotbalový stadion čeká v sobotu velký svátek. Druholigový Varnsdorf totiž loni bojoval o nejvyšší příčky ve Fotbalové národní lize a teď je podruhé v řadě pohárovým vyzyvatelem Nového Boru.

„Těšíme se na to stejně jako loni. Tehdy to bylo tuším 27. července, takže podobnost s předchozím rokem se jasně nabízí. Věříme, že budeme stejně důstojným soupeřem jako minule. Snad to bude i tentokrát zajímavé a vyrovnané utkání," završil novoborský klubový sekretář Jiří Obrovský.

Bilance Nového Boru v domácím poháru

• Podle statistik FAČR odehráli fotbalisté Nového Boru od sezóny 2003/2004 v Poháru České pošty (dříve Pohár ČMFS, Ondrášovka Cup) celkem devět zápasů s negativní bilancí dvou vítězství a sedmi porážek. V následujícím přehledu zrekapitulujeme představení Novoborských v tuzemském poháru od výše zmíněného ročníku.

• Premiéru si tým zpod Lužických hor odbyl v sezóně 2003/2004, kdy se v rámci předkola představil v Rumburku. Z postupu do prvního kola se tehdy radovali domácí, kteří zvítězili 3:1.

• O rok později došlo na regionální derby, v němž Novoborští hostovali v České Lípě. Vyrovnané utkání nakonec rozhodla jediná branka ve prospěch domácích a z postupu do druhého kola se tak těšilo mužstvo od Ploučnice.

• Ani v dalším ročníku nedokázal Nový Bor přejít přes první kolo, v něm tentokrát narazil na Pěnčín-Turnov. Napínavý duel nakonec ovládli Turnovští, kteří po vítězství 1:0 vystavili Novému Boru stopku.

• Až v sezóně 2006/2007 zlomili fotbalisté ze sklářského města prokletí prvního kola. V něm po devadesáti minutách remizovali s Varnsdorfem 3:3 a postup si vybojovali až v penaltách. V další rundě však narazili na ligový Jablonec, s nímž prohráli 0:3.

• V létě 2007 v rámci prvního kola zavítala tehdejší Jiskra opět do České Lípy, kde místnímu klubu oplatila tři roky starou porážku a po jasné výhře 5:2 se mohla těšit na Cheb. Ten však v Novém Boru potvrdil roli favorita a bezpečně zvítězil 2:0.

• Rok na to Nový Bor tak úspěšný nebyl, protože v prvním kole nestačil na děčínský Řezuz, jemuž podlehl 0:4.

• Po tříleté pauze se Novoborští přihlásili do domácího poháru vloni, kdy na svém stadionu přivítali druholigový Varnsdorf, ale po statečném a bojovném výkonu nakonec padli.

Radek Barkman, Michal Šandor