Nový Bor - Z vítězství se tentokrát radovala mužstva Bukovan, Dolní Libchavy a Heřmanic

Vyrovnávací gól Jestřebí dal Hraník. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Dalším dějstvím pokračoval Novoborský zimní fotbalový turnaj na místní umělé trávě, kde si vítězství připsaly týmy Bukovan, Dolní Libchavy a Heřmanic.

Jestřebí – N. Bor dor. 1:1 (0:1).

Ani ve třetím zápase Jestřebí neprohrálo. Tentokrát se proti němu postavili nažhavení domácí dorostenci, kteří otevřeli skóre po dorážce Lebrušky – 0:1. Oba týmy měly několik příležitostí změnit stav utkání, nakonec se to podařilo Jestřebí tři minuty před koncem. Centr Šindeláře usměrnil do branky Hraník – 1:1. Rozhodčí Kapoun.

Bukovany – N. Oldřichov 3:1 (2:0).

Bukovany měly jasně navrch a Oldřichov musel odolávat jejich tlaku s vypětím všech sil. Jiskra poprvé kapitulovala ve 26. minutě (Trč) a za čtyři minuty zvýšil Svoboda. Po hodině hry sice N. Oldřichov snížil, ale z čestného úspěchu se dlouho neradoval. Tříbodovou pojistku zařídil Sedláček.

Skalice – Dubice 1:1 (0:0).

Velice zajímavý souboj. Favoritem byla bezpochyby Skalice, ale měla těžkou úlohu proti dobře hrající Dubici, kterou ve středu zálohy dirigoval nestárnoucí fotbalový matador Standa Kouřil. „Mladíci kolem něho hodně fotbalově vyrostli a k vidění bylo hodně vyrovnané utkání,“ uvedl sekretář pořadatelského oddílu Jiří Obrovský. Do vedení šel Spartak zásluhou Gorola v 68. minutě. Skaličtí vyrovnali za pár minut, kdy se trefil Novotný. Další góly již nepadly, a tak nečekaně vyrovnaný duel skončil spravedlivou plichtou.

Heřmanice – SK Sosnová 7:1 (3:0).

Účastník I. B třídy z Heřmanic začal utkání poněkud vlažně a byla to Sosnová, kdo měl v úvodní čtvrthodině více šancí. Její hráči šli dokonce dvakrát sami na brankáře, jenže v prvním případě mířili vedle, podruhé do břevna. Branková konstrukce se rozezněla i na opačné straně. Góly začaly padat do svatyně Sosnové, kterou hájil vypůjčený gólman Lukáš Řezáč, až od 25. minuty. „Nebýt Lukáše, vyhráli bychom dvouciferným rozdílem,“ řekl Deníku hrající trenér vítězů Milan Slipčenko. Branky Heřmanic: Slipčenko R. 3 (1 z PK), Kotek M. ml., Kowalik, Čonka, Stehlík. Rozhodčí Mengr.

Stružnice – D. Libchava 0:5 (0:3).

Stružnice nastoupila s kombinovaným týmem z hráčů A i B mužstva, a přestože se mladíci snažili, odešli ze hřiště s pětibrankovou porážkou. Branky: Kukal 2, Durdil 2, Los. Rozhodčí Spányik.