V rámci úvodního kola fotbalového turnaje proti sobě nastoupili dva soupeři z Okresního přeboru. V sobotu hostilo Jestřebí Svor. Fotbalisté nastoupili k ostrému zápasu po několika měsíční pauze způsobené pandemií nového typu koronaviru a pomohlo jim i počasí. Díky mírnému dešti byl terén méně tvrdý.

Trenér Jestřebí Pavel Kolář po zápase upozornil na to, že jeho svěřenci byli dlouhou dobu bez fotbalu. „Byl to pro nás první zápas zhruba po třech měsících. Koncem února jsme odehráli dva přípravné duely, jinak nic,“ dodal kouč, který zdůraznil, že i přes několik tréninků nebyl výkon optimální.

Jestřebí mělo i tak více ze hry, utkání dokázalo vyhrát 3:1. Gól ze hry a z penalty vstřelil David Kýček a jednou se trefil Jan Opočenský. Jediným střelcem Svoru byl Zdeněk Raibr.

Trenér hostujícího celku, Lukáš Radinský, po zápase ocenil kvalitu soupeře. „Myslím si, že Jestřebí vyhrálo zaslouženě, bylo lepším týmem. Na to, že nám chybělo pět lidí ze základní sestavy, jsme si vypracovali několik šancí. Soupeř posílil o několik hráčů ze Cvikova, s výsledkem jsem spokojený,“ uvedl po utkání.

Jestřebí mění kádr

TJ Jestřebí Provodín momentálně prochází odměnou kádru. Hned do úvodního zápasu nastoupila šestice debutantů. „Těchto šest hráčů k nám přišlo takzvaným volným přestupem. Většinou hráli za Cvikov, takže svou kvalitu mají. Zapracovali jsme je do týmu, takže musíme počkat, než si to sedne,“ doplnil Kolář a následně se rozhovořil o jednotlivcích.

„Při inkasovaném gólu stoper Jan Starý dělal kličku dvěma útočníkům, což nezvládl. David Kýček přijel unavený z turnaje, takže dvacet minut před koncem střídal. Naopak jsem byl spokojený s Michalem Podroužkem a nestárnoucím Martinem Benešem. Ve třiačtyřiceti letech hrál dobře a odkopal si to svoje,“ liboval si domácí trenér.

Další posilou Jestřebí je Jan Zemánek, který v dubnu přestoupil z Arsenalu Česká Lípa. Tento nováček do zápasu nenastoupil. „Napsal mi, že na zápas nedorazí kvůli studiu vysoké školy, měl nějaký on-line program,“ upřesnil důvod absence Kolář.

Svoru chyběli hráči

V domácím dresu se představili nové tváře, naopak kouč Svoru své stálé hráče k dispozici neměl. „Ze základní sestavy nám chyběli Tomáš Heřmánek, Aleš Heřmánek, Ladislav Kužel, Jaroslav Barvíř a David Koten. Jarda Barvíř byl v práci a kluci měli závody v rybaření,“ objasnil důvody absence pětice fotbalistů Rudinský.

Jestřebí svůj první zápas po dlouhé pauze zvládlo a důvod k radosti měl i Martin Věchet. „Utkání bych zhodnotil pozitivně. Osobně se mi hrálo dobře, na zápas jsem se hodně těšil. Nakonec z toho byl velmi dobrý zápas, na který přišel pěkný počet diváků,“ ocenil Věchet.

Fyzička rozhodla

Podle hostujícího trenéra byla pro vývoj zápasu důležitá poslední půlhodina hry. Hráčům Svoru došla síla a soupeř je přehrával. „Zhruba polovina našeho týmu odešla fyzicky cirka v šedesáté minutě. Málo trénovali, což se na nich podepsalo a bylo to hodně znát. Jestřebí posílilo o kluky ze Cvikova a jejich síla se ukázala právě v poslední půlhodině. Pak už nás domácí úplně přehrávali,“ poznamenal Rudinský.

Svor bude v nejbližší době trénovat jen ve středu, protože v sobotu nebo v neděli ho čeká turnajový zápas. „Předtím jsme trénovali dvakrát v týdně, ve středu i v sobotu, ale to teď nejde. Tréninková účast je ale malá, na tréninky chodí pět nebo šest lidí,“ uzavřel svorský trenér Lukáš Rudinský.