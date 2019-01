Nový Bor - Další těsnou porážku 1:2 utrpěli divizní fotbalisté Nového Boru, kteří podlehli v domácím prostředí Litvínovu 1:2.

FC Nový Bor – FK Litvínov 1:2 (0:1)

Úvodní minuty byly z obou stran velmi opatrné, a tak diváci viděli hru jen od vápna k vápnu. Potom si vytvořily šance oba týmy, ale obrany fungovaly spolehlivě. Pak naskočila na časomíře 21.minuta. Rozhodčí odpískal Novotnému faul, hosté poslali vysoký centr do novoborského vápna a nejvyšší hráč Pošusta domácí borce přehlavičkoval – 0:1. V dalších minutách vydali domácí hráči velké úsilí do snahy o vyrovnání.

Soupeř všemožně bránil především Osumana, často i nedovoleně, ale rozhodčí to toleroval. Ve 27. minutě brankář hostí míč neudržel po pěkné střele a jeho spoluhráči vykopli balon z prázdné branky do bezpečí. Pak v dalších minutách byla hra hodně přiostřená. Novoborští se tlačili do útoku a výsledkem byla další šance. Havlásek ovšem branku netrefil.

Úvod druhého poločasu patřil N. Boru, jenže střely Šulce a Nováka nenabraly správný směr. Litvínov byl v té době pod velkým tlakem a gól visel ve vzduchu. V 68. minutě se po křídle prosadil Kubeš, odcentroval do šestnáctky, kde se míče zmocnil střídající Kovařík, kličkou přelstil obránce a střelou k vzdálenější tyči srovnal na 1:1.

Litvínov se pak zatáhl na vlastní polovinu a vyčkával na vhodnou chvíli k brejku. Ta přišla po deseti minutách, kdy se přes děravou obranu prosadil Polonský. „Aspoň tu remízu by si naši hráči za svůj výkon zasloužili. Ale není nám přáno,“ říká sekretář FC Nový Bor Jiří Obrovský a pokračuje: „Stalo se již několikrát, že když vyrovnáme, tak hned během krátké chvíle znovu a zbytečně inkasujeme…“

Následující sobotu zajíždí N. Bor do Čelákovic.

Branky: 68. Kovařík - 21. Ošusta. 78. Polonský. Rozhodčí Šob. ŽK 2:2. Diváků 80.

Sestava: Blumentritt – Vávra, Günzel, Jeřábek, Novák, Kubeš, Šulc, Novotný, Moravec, Havlásek, Osumanu (Kovařík, Budský).