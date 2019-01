Českolipsko - Jarní část nejvyšší okresní soutěže fotbalistů začíná mít zajímavý scénář. A to je dobře!

Dolní Libchava - Zahrádky 4:1. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Když se dva perou, třetí se směje. Toto pořekadlo do puntíku platí v jarní části okresního fotbalového přeboru pro mužstva z čela tabulky. Zde se totiž pořadí na čele tabulky mění každé kolo.

Před týdnem se na výsluní vyhřívala Dubice, nyní je to opět Dolní Libchava. A tím třetím, který se pomyslně směje, je českolipská Lokomotiva, jež bodový náskok obou soupeřů nebezpečně dotahuje.

Kamenice - Skalice B 1:2 (0:1)

Kamenici se na jaře vůbec nedaří a nezvládla ani další zápas. Hostující rezerva byla i bez posil z A-týmu jasně lepší a bez problémů si výhru pohlídala.

Branky: Miklovič - Maixner, Hledík. Rozhodčí: Paulus - Kadlec, Böhme. Diváků: 40.

Holany Stružnice 4:2 (0:0)

Dynamo mělo v prvním dějství řadu gólovek, ale prosadilo se až po pauze, kdy šlo do vedení 2:0. Stružnice nevzdala, snížila na 3:2 a sahala po bodu. Klid domácím fanouškům dal Havlásek, jenž zvýšil na 4:2, a pak ještě Holany orazítkovaly břevno.

Branky: Sýkora Petr, Slipčenko, Nedbal, Havlásek - Kafka, Sokol Lukáš. Rozhodčí: German. ČK: 1:1. Diváků: 60.

Holany: Kraus Guštan, Koleňák, Novotný, Vokoun, Sýkora Petr, Kočí, Havlásek, Nedbal, Mašek Vl., Slipčenko, Masopust, Žiška. Trenér Guštan st.

Dubá - Dubice 2:1 (1:0)

Spartak přijel v hodně oslabené sestavě, kterou musel deset minut před koncem doplnit trenér Zdeněk Pětioký. Dubá začala aktivně a už v 7. minutě zaúřadovala spolupráce syna a otce Wagenknechtových. Mladší Luboš poslal kolmici na svého nestárnoucího taťku, jenž překonal gólmana Tomáše Pětiokého.

Hráči Slavoje chtěli před slušnou diváckou návštěvou lídra tabulky potrápit, a proto srdnatě bojovali. Tři minuty po obrátce rozehrál rohový kop Václav Krs, míč se dostal k autorovi prvního gólu a bylo to 2:0. Dubičtí však zbraně neskládali, prokazovali své kvality a dočkali se snížení v 68. minutě po zaváhání dubské obrany. Ve vzduchu viselo vyrovnání, především v době nastavení.

V 92. minutě zahrával Bárta přímý kop přes domácí zeď, míč směřoval do šibenice, ale brankář Dvořák fantastickým zákrokem míč vyrazil na rohový kop.

Branky za domácí: 7. a 48. Wagenknecht st. Rozhodčí: Janovský - Jankech, Jánský. Diváků: 100.

Dubá: Dvořák - Lodinský Wagenknecht ml., Beneš, Fliegel - Krs (85. Drunecký) - Charouzek (30. Jeništa), Heptner, Sloup - Wagenknecht st. (65. Šíma), Jombík. Trenér Vl. Mydlář.

Dubice: Pětioký T. - Székely (Pětioký Zd.) - Dutka, Škach, Žižka, Gorol, Grobarčik, Hájek, Proch - Nemeš, Bárta. Trenér Zd. Pětioký.

Dolní Libchava - Zahrádky 4:1 (2:0)

Obě mužstva nastoupila v nejsilnějších sestavách. V první půli měli mnohem více šancí domácí, ale proměnili jen dvě. Po obrátce se hosté snažili výsledek korigovat, bojovali, jenže rozhodly zkušenosti libchavského celku.

Branky: Vrabec 2, Los 2 - Mareček. Rozhodčí: Poppr, ČK: 0:2.

Cvikov B - Loko Česká Lípa 1:5 (0:2)

Již po 5 minutách to bylo 0:2. Nejprve skóroval Horáček, který po pěkném uvolnění od Podrazila hokejovým blafákem dopravil míč do sítě. Dvě minuty nato postupoval sám na gólmana Lebduška, jenž k tyči zvýšil na 2:0 pro hosty. Další branky padaly až po změně stran. Na 3:0 zvýšil opět Horáček, kterému míč do běhu naservíroval Lebduška.

Pak se prosadili i domácí, kdy Stehlík parádní střelou vymetl pavučiny v horním rohu Podešvovy brány. Poté se ke slovu dostali opět hosté. Lebduška s Horáčkem si spolupráci zopakovali, tentokrát Horáček vybídl Lebdušku a ten upravil na 1:4.

Vítězství hostující mašiny zpečetil Kliment, který po krásném vysunutí od Podrazila s přehledem překonal domácího gólmana Votavu. Lokomotiva se tímto vítězstvím vyhoupla na třetí místo průběžné tabulky o pouhé tři body za vedoucí Dolní Libchavu.

Branky: Stehlík - Lebduška 2, Horáček M. 2, Kliment.

Velký Valtinov - Nový Oldřichov 3:3 (1:0)

Novooldřichovská Jiskra posílila svůj kádr s cílem udržet se v soutěži, což Slavoj pocítil. Sice dvakrát vedl, ale hosté ve druhé půli skóre otočili na 2:3, navíc v 75. mohli zvýšit z nařízeného pokutového kopu. Ten ale Tomáš Pícha neproměnil a domácí pět minut nato srovnali na konečných 3:3.

Branky za domácí: Zelený, Vosecký, Košek. Rozhodčí: Jánský. Diváků: 50.

Velký Valtinov: Vimer - Stíblík, Bezděkovský, Kristek, Merta - Vosecký, Zelený Jan, Zelený Vratislav, Košek - Pýcha Jakub, Štembera (Wágner, Doubek, Novák, Sucharda). Trenér: Radek Sehnal.

Kamenický Šenov - Kravaře 2:4 (2:1)