Českolipsko - Výsledky 25. a vloženého 26. kola okresní fotbalové soutěže dospělých.

Výsledky 25. kola

Druhý Žandov o víkendu v domácí přestřelce s Lindavou získal jen jeden bod a na vedoucí celek z Dubnice ztrácel body čtyři. Fotbalisté TJ Dubnice v okresní soutěži konečně zabrali a po třech prohraných zápasech za sebou opět bodovali naplno, když v bojovném mači udolali rezervu Mimoně.

Svor - Loko Česká Lípa B 5:2 (1:1)

Rezerva Lokomotivy si celou půlhodinu držela jednobrankový náskok, pak Jiskra srovnala a ve druhé části skóre otočila, přičemž deset minut před koncem vedla 4:1. Hosté ještě korigovali, ale vzápětí inkasovali pátý gól.

Branky: 80. a 82. Machara, 37. Koten D., 55. Bedrník J., 75. Kořínek L. - 7. Mokošín, 81. Kosťun. Rozhodčí: Ďörď.

Brniště - Sosnová 0:1 (0:1)

V utkání, které se hrálo za deště, se první půlhodinu střídaly akce na obou stranách, až přišla 32. minuta. To zahrávali hosté trestný kop, před brankou Brniště tečoval míč hostující Mimra a domácímu brankáři míč proklouzl do sítě. Domácí se snažili o vyrovnání, avšak bezúspěšně. Ve druhé půli mělo Brniště míč častěji na svých kopačkách, ale nastřelilo pouze dvě tyče.

Branka: Mimra. ŽK 1:0. Rozhodčí Vágner. Diváků 30.

Žandov - Lindava 3:4 (1:2), po PK (8:9)

Hodně gólů viděli fandové v Žandově, kde Lindava potvrdila svůj střelecký apetit z posledních zápasů. Bod navíc si připsala po nekonečném penaltovém rozstřelu.

Branky: Boháč, Šlechta, Štěpánek - Houfek 2, Havlas. Rozhodčí: Král. ŽK: 2:6. Diváků: 40.

Okna - Blíževedly 3:0 (1:0)

Povinnost, zvítězit nad posledním mužstvem tabulky, Okenští splnili, navíc Blíževedly v Oknech inkasovaly jubilejní 100. gól v letošní sezoně.

Branky: Kubálek, Šinágl, Mádl. Rozhodčí: Hrbáček Ujka, Hamada. ŽK: 2:4.

Dubnice - Mimoň B 2:1 (0:1)

Byl to velice vyrovnaný a bojovný zápas. Hosté šli do vedení ve 44. minutě po rohovém kopu a krásné hlavičce. Domácí se ale nesesypali a střídající Mitaš po přesné přihrávce od Šimona hlavou vyrovnal. Dubnice soupeře zatlačila a chtěla dovést utkání do vítězné koncovky. To se jí povedlo pět minut před koncem, kdy Tschervenka po přesné přihrávce od Šimona rozhodl na 2:1.

Branky za domácí: Mitaš, Tschervenka.

Sestava Dubnice: Němec J. - Vítek P, Bartoň M., Závodský J., Folprecht J., Šimon Vojta, Šimon Vít, Tschervenka R., Závodský M., Radošinský P., Koza J. (Mitaš M., Bušta P., Svítek M.). Trenér Josef Němec.

Tuhaň - Kunratice 1:2 (0:0)

Lekci z produktivity uštědřili hosté domácí Tuhani. Ta vystřelila na bránu devětkrát, z toho Černý orazítkoval břevno a jednou se přesně trefil Pejpal, zato hosté vypálili na gólmana 3x a dali dvě branky.

Branky: Pejpal - Jackl R., Zet T. Rozhodčí: Paulus. Diváků: 20.

Polevsko Noviny 2:3 (2:0)

Utkání dvou rozdílných poločasů. První poločas bylo Polevsko více aktivní, ovšem po změně stran Noviny Polevsko zcela přehrály a zaslouženě zvítězily.

Branky: Čech, Ramisch, Nedbal (z pen.), Hendörfer, Pikous.

Bukovany B - Hroní Libchava 1:2 (1:2)

Branky: Fertig - Bliznikov, Pokuta. Rozhodčí: Vágner.

Výsledky 26. vloženého kola:

Lindava - Polevsko 3:1 (0:1)

Polevsko bylo v prvních 45 minutách aktivnější a zaslouženě vedlo 1:0. Navíc Hrach orazítkoval tyč. Po obrátce domácí přidali a třemi trefami výsledek otočili.

Branky:Havlas P. Havlas L., Tíma - Hrach. Rozhodčí: Pospíchal.

Noviny - Tuhaň 7:0 (5:0)

Hosté dorazili pouze s devíti hráči, a proto vše nasvědčovalo tomu, že se bude řešit jen otázka o výši skóre, což se potvrdilo. V 1. poločase domácí zatížili konto hostí pěti brankami, ve druhý dvěma. Prakticky celý zápas se odehrával na polovině Tuhaně.

Branky: Nedbal 3, Lundák 2, Novotný, Sukovatý. Rozhodčí: Táborský Böhme, Švec ml.

Sestava vítězů: Moravec - Švimberský, Okénko, Jindra, Heindrich, Pikous, Sukovatý, Heindörfer, Nedbal, Novotný, Lundák (Slejška).

Mimoň B - Brniště 2:1 po penaltách (4:3)

Hosté začali bez respektu a v prvních deseti minutách měli tři vyložené šance, avšak proměnili jen jednu v 7. minutě. Další už ne, naopak rezervě Jiskry se podařilo vyrovnat ve 34. minutě. Ve II. půli se Mimoň snažila o vstřelení vítězné branky, ale hosté byli proti. A V penaltovém rozstřelu měli více štěstí.

Branky: Kolda - Luft Pavel. Rozhodčí: Zlatník. Diváků: 80.

Horní Libchava - Svor 1:2 po penaltách (2:3)

Loko Česká Lípa B - Okna 1:2 (0:2)

Blíževedly - Žandov 1:5 (0:4)

Kunratice - Dubnice 1:0 po penaltách (4:2)

ČK: 1:1.

Sosnová - Bukovany B 1:2 po penaltách (3:4)

Další kolo: Horní Libchava - Loko Česká Lípa B, Svor - Sosnová, Bukovany B - Mimoň B, Brniště - Kunratice, Dubnice - Noviny, Tuhaň - Lindava, Polevsko - Blíževedly, Žandov - Okna