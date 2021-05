U fotbalu se pohybuje od dětství, začínal jako brankář v Krásné Lípě. Kvůli zdravotním komplikacím pak nemohl pokračovat jako hráč a dal se v roce 1991 na dráhu fotbalového funkcionáře. Zkušený, cílevědomý a fotbalu oddaný předseda bude dál řídit fotbalové dění v Libereckém kraji.

Jak volby probíhaly, jaký jste z nich měl dojem?

Byly to klasické volby, ve kterých je potřeba k vítězství získat většinu hlasů. Protikandidát, který se letos objevil, se objevil poprvé v historii. Byla to taková premiéra. Nikdy jsem protikandidáta neměl. Ale všeobecně je teď období, kdy všichni volají po změnách. Je to srovnatelné s obdobím roku 1989, kdy se jednalo o politickou změnu. A nyní se to týká změn fotbalových. Kampaň probíhala férově. Jediná věc, která byla nestandardní, bylo to, že ve volebním boji veřejně podporoval protikandidáta pana Holečka hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Ale rozhodují delegáti a počet hlasů. Výsledek byl takový, jaký jsem očekával.

Vy jste neměl žádnou takovou podporu?

Ne. Jsem člověk, který už má ve fotbalovém hnutí nějaké jméno a postavení. Možná je pro mne nevýhodou, že už můžu být považován za starou strukturu. A také to, že jsem byl obviněný. Ale dneska je obviněný i premiér, i hejtman. S tím musí člověk umět žít.

Jaké máte plány na další čtyřleté období?

Myslím, že teď máme všichni společný jeden plán, a to vrátit se do tréninků a k fotbalu, na hřiště, rozjet soutěže. Už víme, že se letošní ročník nedohraje, o tom už výkonný výbor rozhodl. Přejeme si, aby se začala hrát a dohrála se podzimní část všech soutěží, od žáků až po dospělé neprofesionály. Aby už konečně všichni začali sportovat. To vidím jako zásadní úkol této doby.

Zaměříte se na něco konkrétního v dalším období, třeba na mládež nebo na pomoc klubům?

Doba to nebude jednoduchá. Budeme shánět finance všude, ať státní, agenturní (Národní sportovní agentura), od kraje nebo města. Budeme se snažit získat veřejné finanční zdroje, ale musíme také pracovat na příjmech z privátního sektoru, z komerční činnosti.

Čím začnete?

Nejdříve si sedneme a řekneme si, co, kdo bude dělat, jaké bude mít role. A začneme makat, abychom fotbal v kraji udrželi alespoň minimálně na takové úrovni, jaká byla před covidem.

Pocítíte úbytek sponzorů?

Určitě. Situace je teď nepříznivá pro jakékoliv podpory. Firmy aktuálně řeší svoji vlastní budoucnost. Ale myslím, že jsme tak silný kraj, že se nám peníze podaří sehnat.

Jablonecký tým si teď vede velmi dobře, máte radost?

Jablonec je moje dítě, můj svět, můj život. Do konce zbývají ještě čtyři kola, nesmíme podcenit žádného soupeře. Chceme Jablonec dovést co nejvýš. Jeho pozice je nyní optimistická, tak doufám, že se nám to v dalších čtyřech zápasech podaří a že budeme mít s fanoušky a se všemi lidmi, kteří nás podporují, v létě radost.

A jaký je váš tip na páteční utkání s Teplicemi?

Výsledky netipuji. Ale je to zápas na domácí půdě, je potřeba, abychom bodovali a byli stále v boji o druhé místo, které je naším cílem.