Zase o kus výš! Fotbaloví trenéři Lokomotivy Česká Lípa František Nepraš, Jaroslav Syrový, Lukáš Pola, Miroslav Horáček a kouč A-týmu Petr Kabát o víkendu úspěšně dokončili studium B licence UEFA. Lokotka tak splnila další úkol v cíli zprostředkovávat svým mladým fotbalistům co nejkvalitnější tréninkový servis po všech stránkách.

Trenéři Lokomotivy Česká Lípa | Foto: TJ Lokomotiva Česká Lípa

„Pro mě osobně nebylo nic, co by nás během studia B licence překvapilo. Od profesionálů nás čekaly parádní prezentace a školení. Celé jsme to absolvovali z jednoho důvodu – abychom Lokomotivu posunuli zase o kus dál. Chceme jít jenom dopředu,“ popsal vítanou novinku ve fotbalové Lokotce trenér František Nepraš.