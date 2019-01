Liberecký kraj - Po výpadku St. Splavů s Lokomotivou Č. Lípa mohla jít bukovanská Družba do čela I. B třídy. Nestalo se, protože prohrála doma s Chrastavou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Alena Burešová

Bukovany - Chrastava

1:4 (1:2)

Hosté šli do vedení Mazánkem, ale pak domácí zásluhou Sedláka srovnali. Bukovanští měli od té doby jasně navrch a svého soka na jeho polovině doslova nenechali dýchat. Jenže Chrastava nápor Družby přečkala a chybující obranu vytrestal Holinský – 1:2.

Druhá polovina patřila hostům. Navíc sudí Trdla odpískal brankáři Bukovan nesportovní chování uvnitř šestnáctky a z následného TK prostřelil vše Trakal. Domácí kontrovali dvěma šancemi, ale smrtící úder jim zasadil důrazný a důsledný Holinský pět minut před koncem.

Branky: 15. Sedlák - 36. a 85. Holinský, 4. Mazánek, 54. Trakal. Rozhodčí: Trdla, ŽK: 2:2.

St. Splavy – Loko Č. Lípa 1:2

Přitažlivé okresní derby předposledního kola podzimní části I. B fotbalové třídy mezi domácí TJ Staré Splavy a českolipskou Lokomotivou přineslo podle očekávání oboustranně atraktivní podívanou.

Tři body si ale nakonec odvezli Českolipští, kteří díky gólům Volejníka a Koštiala zvítězili 2:1. „Již třetí zápas po sobě se nám hlavně střelecky nedaří. Padla na nás pomyslná deka,“ uvedl po zápase současný trenér domácího mužstva Vojtěch Balvín. „Klukům nemůžu upřít bojovnost a snahu, ale musím přiznat, že jak nám přálo štěstí v první polovině podzimní části, tak v té druhé se od nás odvrací.“

Má pravdu. Splavští nebyli horší, dvakrát nastřelili konstrukci brány (Sameš, Chlumecký), na druhou stranu sami mohli několikrát inkasovat. „Děláme chyby v obraně, i když na druhou stranu musím říct, že dnes byl náš herní projev lepší, než proti Dubé,“ poznamenal Balvín.

Skóre zápasu otevřel hostující Volejník po rozehraném trestném kopu a jeho přesné koncovce. Lokomotiva byla v I. půli nebezpečnější a domácí mohli děkovat brankáři Halgašovi, že neprohrávali vyšším rozdílem . Přesto se trenér Lokomotivy Jiří Barvíř o přestávce rozčiloval. „Jsem vytočený, protože nehrajeme to, co jsme si před utkáním řekli!“ soptil českolipský lodivod.

Druhá půle pokračovala v oboustranné aktivní hře. Hosté se pokoušeli přelstít splavské zadáky v rychlém přechodu do brejků, domácí se snažili kombinací a následnými centry do šestnáctky zaskočit mnohdy dezorientovanou obranu soupeře. A málem se jim to povedlo, když nestárnoucí Štěpánek oslovil na levém křídle Chlumeckého. Jeho pokus však orazítkoval pravou tyč. V 61. minutě přece jen bylo srovnáno.

Chlumecký odcntroval, Vaňkovu hlavičku Makovíny stěží vyrazil před sebe a dobíhající Rejzek hlavou dostal míč tam, kam potřeboval – 1:1. Jenže dvě minuty nato hosté znovu udeřili. Koštialův střelecký pokus z hranice vápna nešťastně tečoval Miler a Lokomotiva mohla slavit, protože do konce tohoto kvalitního utkání se skóre nezměnilo – 1:2!

„Spokojený jsem pouze se třemi body,“ pronesl jako by naoko trenér vítězného celku Barvíř, protože oslavný rituál se svým mužstvem před fanoušky si evidentně užíval. „Ale jo, samozřejmě, že jsem rád,“ usmíval se pak deset minut po bitvě. „Vždyť nám chyběl sedm hráčů, hlavně Souček, který dokáže podržet balón a rozehrát ho. Ale tři i body odsud jsou hodně cenné.“

Branky: Rejzek – Volejník, Koštial. Rozhodčí: Rozkovec. ŽK: 2:1. Diváků: 85.

St. Splavy: Halgaš – Vidner, Jelínek, Miler, Treutner – Rejzek, Štěpánek, Endler, Sameš (Habel) – Chlumecký, Vaněk (Kratochvíl). Trenér Vojtěch Balvín.

Loko Č. Lípa: Makovíny – Byrtek, Diart, Horáček, Volešák V. – Šlajs, Koštial, Šena, Volejník – Horáček M., Černý (Zahrádka). Trenér Jiří Barvíř.

Krásná Studánka - Dubá 2:1 (1:1)

Téměř celý poločas byla Studánka lepším týmem. Po akci T. Hájka, který unikl po křídle a jeho centru se gólově prosadil nevídanou střelou Vacek, který překvapil brankáře i sám sebe. Místo dalších branek se ale žádná paráda nekonala.

Hosté se v závěru poločasu osmělili a po brejku a následné skrumáži vyrovnali. To Studánecké rozhodilo na dlouhé minuty. Neurovnaná hra následně přinesla řadu osobních soubojů, ale také dvě příležitosti pro domácí. Nejprve nedotáhl do konce akci T. Hájek a střelec Housa po trestném kopu pravačkou přestřelil.

Horkou chvilku zažila Studánka při špatném odkopu Vrábela, ale hostující útočník postupně třikrát nastřelil dva beky i vracejícího se gólmana. Až do konce pak byla k vidění přetahovaná, kdo dá gól. Nakonec se to poštěstilo v samém konci domácím. Bek Dubé místo razantního odkopu do zámezí volil přihrávku přes celé vápno, kde našel domácího Chmátala. Ten si míč zpracoval a tvrdou střelou prostřelil gólmana. Radost domácích z bodů pak zkalil svým vyloučením Jakub Hájek.

Branky: 15. Vacek, 90. Chmátal - 44. Vokolek. Rozhodčí: Urbánek, ŽK: 2:4, ČK: 90. J. Hájek (KS), 100 diváků.

Dubice – Stráž p. R. 5:0 (5:0)

Fatálním propadákem pro fotbalisty Stráže p. R. skončilo okresní derby v rámci I. B třídy s Dubicí. Domácí nováček svého rivala vůbec nešetřil a nadělil mu pět gólů. Hosté dohrávali bez vyloučeného Blaška, navíc ve 2. poločase Wurdák neproměnil pokutový kop za faul na Rolla. „Stráž mě osobně herně zklamala,“ uvedl pro Deník trenér Spartaku Zdeněk Pětioký.

Jeho celek už se připravuje na poslední podzimní utkání, v němž zajíždí na trávník „Bžundy“, sousedního rivala českolipské Lokomotivy.

Branky: Gorol 2, Ráliš, Kulha, Hájek. Rozhodčí: Lopuszynski. ŽK: 3:2. ČK: Blaško (Stráž). Diváků: 75.

Dubice: Hruška - Podrazil - Jantač, Ráliš, Vokál (Horňák) - Gorol (Kovački), Hájek, Proch, Mareček - Kulha, Bárta (Szekely).

Stráž p. R.: Kotlár - Ďurač, Wurdák, Synek, Šindelář - Oniščenko, Pošva, Hepil, Černý Alexandr - Roll, Blaško (Černý, Olbrich, Šrámek).

Další zápasy I. B třídy: Hrádek B-Habartice 4:0, Raspenava-Rozstání 3:1, Dubice-Stráž p. R. 5:0, Rynoltice-Ruprechtice 1:1.

Tabulka

#nahled|https://g.denik.cz/7/a6/fotbal_tabulka_cl_ibtrida_43_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/7/a6/fotbal_tabulka_cl_ibtrida_43.jpg|Tabulka fotbalové I. B třídy.#