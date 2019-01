Českolipsko - Podzimní část ročníku 2016-2017 v okresních fotbalových soutěžích je minulostí. Kluby, hráči a trenéři mají v těchto dnech volno, a proto hodnotí, bilancují a analyzují.

Dubice - Dolní Libchava 3:2 (0:0). | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Nejinak tomu je u jednoho z nováčků nejvyšší okresní soutěže z Dubnice. Ten přezimuje se 17 body na velmi ošidném desátém místě pouze se čtyřbodovým náskokem před pozicí, ze které bude na konci jarní části některý z týmů padat o jeden „level" níže.

Po letošním postupu Dubnických do okresního přeboru, o který se zasloužil mimo jiné také trenér Rudolf Věchet, zavládla v tamním klubu velká spokojenost, dalo by se také říci, že panovala euforie.

„Bylo mně jasné, že přebor bude náročnější, ale hráčům jsem slíbil, že nebudu do stávajícího kádru zasahovat, ať si nejvyšší fotbalovou soutěž na Českolipsku zahrají ti hráči, kteří si ho vykopali," přiznává kouč Věchet s tím, že jediným novicem v týmu se stal Jiří Pošva.

Po úvodních osmi zápasech měli Dubničtí na kontě 14 bodů, okupovali čtvrtou příčku a hráli v pohodě.

„Ale na další čtyři duely bych nejraději zapomněl," klopí hlavu kormidelník Věchet. „Prohráli jsme je, a tím se jasně ukázalo, že s tak úzkým kádrem se okresní přebor hrát nedá."

Co se stalo?

„V mužstvu chyběla větší konkurence, někteří hráči už nedávali tréninkům to, co by měli, což se muselo projevit jak na jejich výkonech, tak také na poklesu týmu v tabulce," odpověděl otevřeně Rudolf Věchet, jenž ví, že i přes vítěznou podzimní derniéru s Dolní Libchavou (2:1) je současných 17 bodů pořád málo.

„Tento tým ale rozhodně má na to, aby na jaře hrál důstojnější roli. Z hráčů můžu za závěr podzimu pochválit snad jen Romana Tschervenku, Lukáše Mařicu a Petra Vítka. Ostatní musí během zimní přípravy zabrat. Zdůrazňuji: hodně zabrat, jinak budeme mít velké problémy se záchranou," varuje zkušený kormidelník, pro něhož letošní postup s Dubnicí byl v jeho trenérské kariéře dohromady již pátým. Postupy o soutěže výš slavil v minulosti s týmy FK Stráž pod Ralskem B, Sokol Heřmanice, Arsenal Č. Lípa B, FK Stráž pod Ralskem A a TJ Dubnice.

Pokud Rudlof Věchet u současného mužstva zůstane, mohl by se na jaře dočkat svého jubilejního osmistého zápasu v roli fotbalového kormidelníka!

Jarní část zahájí fotbalisté TJ Dubnice v sobotu 25. března 2017, kdy se od půl jedenácté dopoledne představí na hřišti předposlední Dolní Libchavy.