Po velmi dlouhé době byli blízko soutěžní porážky. Nakonec ale fotbalisté Arsenalu Česká Lípa B utekli hrobníkovi z lopaty a slaví postup do finále krajského fotbalového poháru. V semifinále vyřadili Chrastavu, účastníka krajského přeboru a obhájce loňského pohárového prvenství.

Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa B (světlé dresy) v semifinále poháru vyřadili Chrastavu. | Foto: Jaroslav Marek

Jasný lídr západní skupiny I.B třídy byl ale krůček od vyřazení. „Čekal nás hodně těžký zápas, který jsme začali opatrně a to se s námi vezlo celý zápas,“ přiznal Tomáš Kucr, trenér Arsenalu.

Českolipští šli sice do vedení, ale to bylo za první poločase z jejich strany vše. „Nějakou další vyloženou šanci jsme si nebyli schopní připravit. Chrastava hrála trpělivě a čekala na naše chyby, kterých jsme v tomto utkání udělali nespočetně. A do poločas vyrovnala,“ pokračoval Kucr.

Po změně stran se výkon Arsenalu ještě zhoršil. „Chyba za chybou, Chrastavě jsme darovali penaltu a pak je nechali jít dokonce do vedení 1:3. Tento stav platil ještě deset minut před koncem,“ zakroutil hlavou.

Česká Lípa to ale nezabalila a dokázala vyrovnat. Hlavní slovo si vzal David Halbich. Ten v 81. minutě snížil a minutu před koncem dal na 3:3. „Šli jsme do penalt. Takto suverénní penaltový rozstřel jsem dlouho neviděl. Kluci v klidu všechny penalty proměnili, jakoby se ani o nic nehrálo. Náš brankař udělal přítrž tomu, že se ani na všechny naše hráče v rozstřelu nedostalo a hned dvě penalty soupeři vychytal. Super pomoc od Michala Krále, díky,“ pochvaloval si Kucr.

„Pak už se jen slavilo, diváci nám, doufám, odpustili ten hrozný fotbal. Na soupeře do finále si musíme počkat do příští středy. Finále pak odehrajeme na jednom z ligových trávníků - Slovan Liberec nebo FK Jablonec. Vše je v jednání a včas dáme vědět, i termín a finálového soupeře. „Pochvala patří za posledních deset minut utkání a následný penaltový rozstřel,“ dodal Tomáš Kucr.

Druhou semifinálovou pohárovou dvojici tvoří FC Pěnčín a Velké Hamry B.