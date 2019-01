Česká Lípa - Duel FK ARSENAL Česká Lípa FC Slovan Liberec B je na programu v neděli 18. března od 15 hodin

Českolipský Arsenal vstoupil do jarní části ČFL cennou výhrou nad Hlavicí. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Druhé jarní utkání v České fotbalové lize mají před sebou hráči Arsenalu Česká Lípa. V rámci 19. kola nastoupí doma proti juniorce Liberce, které mají z podzimní fáze co oplácet, protože pod Ještědem Lípa prohrála 0:4.

Českolipští vstoupili do jarní části sezony pravou nohou, když dokázali vyhrát v Hlavici. Liberečtí přezimovali na desátém místě a jako hlavní cíl si pro jaro vytyčili připravit mužstvo na novou soutěž juniorek, která by se měla hrát v příštím ročníku.

Hráči od Ploučnice se budou chtít dostat do klidných vod tabulky, aby nemuseli na konci bojovat o záchranu.

Vizitka FC Slovan Liberec B

Tým zpod Ještědu začal letošní sezónu na výbornou, na svém hřišti porazil Letohrad a Českou Lípu a vyšvihl se na první místo v tabulce. Jakmile svěřenci kouče Jaroslava Vodičky opustili Liberec, jejich výsledky se zhoršily. Na cizích hřištích dokázali urvat pouze jedno vítězství, když vyloupili Králův Dvůr. V ostatních případech nepřivezli ani bod. Doma ale sbírali body pravidelně, nad síly Severočechů na Městském stadionu byly jen Chomutov a Mladá Boleslav. Celou podzimní část zakončila rezerva Slovanu remízou s Karlovými Vary.

V zimní přípravě se družina trenéra Vodičky zúčastnila halového turnaje Landskon Cup v německém Budyšíně, kde obsadila konečné 7. místo. Poté odehrála deset přípravných zápasů, z nichž dva vyhrála, jednou remizovala a sedm prohrála. Výsledkově se tedy Liberci příliš nedařilo. Bylo to hlavně dané tím, že lodivod Vodička zkoušel v přípravných duelech hodně dorostenců, kteří by mohli zapadnout do kádru B-týmu.

Před jarní částí soutěže mužstvo opustilo několik hráčů, brankář Kovář zamířil do Varnsdorfu, dalšímu gólmanovi Hosmanovi skončila smlouva a záložník Kraus odešel na hostování do divizního Mšena. Obránce Bína bude pendlovat mezi áčkem a béčkem. V prvních duelech druhé poloviny ČFL se bude muset kouč Vodička obejít bez zraněných Štíchy a Červinky.

V premiérovém jarním utkání porazili Liberečtí Letohrad na jeho hřišti 2:0, když se trefili Zieris a Kmoníček.

Sestava Slovanu v klání s Letohradem: Kolář Bína, Zieris, Patka (74. Vlasko), Pokorný Rybanský, Suk, Soběslav, Daniel, Drobílek Kmoníček (86. Lukes).

Nigerijec Onuch kádr nevyztužil

Očekávaná posila z Nigerie Lorenc Onuch nakonec kádr Arsenalu nevyztužil, neboť neobdržel potřebné vízum k pobytu v České republice. Českolipští hráči vyrazili k premiérovému jarnímu zápasu do Hlavice, na velmi těžkém terénu a za deštivého počasí se ujali vedení hosté, když se prosadila nová akvizice Kučera. Ve druhém poločase se ještě trefil Pavel Patka, který dal razítko na českolipské vítězství 2:0. Prvním čistým kontem v českolipském dresu se prezentoval brankář Daniel Bojčuk.

Duel FK ARSENAL Česká Lípa FC Slovan Liberec B je na programu v neděli 18. března s úvodním výkopem v 15 hodin. Hlavním rozhodčím tohoto klání bude Jaroslav Jedlička z Mostu, jemuž budou na čarách asistovat Martin Šifalda z Otvic a Miloš Vitner z Teplic. Delegátem FAČR bude Václav Andrejs ze Smiřic. Průběh střetnutí budete moci sledovat také na www.onlajny.cz.

