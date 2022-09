První dva zápasy jste v sezóně prohráli, teď jste přejeli Vesec. Parádní utkání, ne?

Tenhle zápas byl velmi důležitý, protože jsme předtím oba prohráli. Je to pro nás super, do dalšího zápasu si věříme a doufáme, že v tomu budeme pokračovat.

Dal jsi sedm branek. Která byla nejhezčí?

Pro mě byly všechny góly důležité a nejhezčí. Přesto vyberu ten, kdy mi náš kapitán Vít Horčička přihrál do běhu na půlce. Já jsem utekl obráncům, jednoduše jsem si před brankářem udělal kličku a bylo hotovo.

Jaké máte v krajském přeboru ambice?

Rádi bychom hráli stejně, jako proti Vesci. Naším cílem je určitě TOP pětka. V lepším případě chceme bojovat o první místo.

V kolika letech si vůbec začal s fotbalem?

Začal jsem asi v šesti letech, bylo to Novém Boru, kde stále působím. První tréninky si úplně nepamatuji. Ale co vím, tak mi to moc nešlo. A docela dlouho.

Radim Nečas hraje fotbal za mladší dorost Nového Boru.Zdroj: archivMáš v paměti nějaký gól, na který nezapomeneš?

Všechny góly pro mě byly nejlepší. Ale ten úplně nejlepší byl, když jsem z první vystřelil před velkým vápnem nártem rovnou do šibenice.

Co se ti vůbec líbí nejvíc na fotbale?

Na fotbale se mi nejvíce líbí asi pohyb a že si můžu zahrát sport, který mě baví nejvíc ze všech. Hlavně si prostě můžu zahrát s kamarády.

Jaké je tvoje nejoblíbenější zakončení?

Nejraději střílím nártem, protože když to dobře trefím, tak dám ránu a brankář to má pak hrozně těžké.

Jistě máš svůj fotbalový vzor. Kdo je to?

Můj táta! Právě on mě dostal k fotbalu, za to mu moc děkuji. Doufám, že si s ním někdy zahraji za Polevsko.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Fandím několik let Spartě. Vlastně od té doby, kdy hrála velmi dobře v evropských pohárech. Byl to první tým v Česku, který se mi hodně zalíbil.

Co tě kromě fotbalu nejvíce baví?

Být venku s kamarády.

Máš před sebou hodně fotbalových let. Jaké máš cíle a sny?

Moje fotbalové sny jsou samozřejmě hrát v Česku první ligu a pak si zahrát v cizině. Chci ve fotbale pokračovat. Až dokončím základní školu, tak bych se chtěl posunout o něco výš.

No vidíš, škola. Baví tě?

Ve škole je to teď super, přestoupil jsem na novou školu, všichni jsou na mě hodní a milí. Škola mě baví, ale ne až tak moc. Domu naštěstí nenosím trojky, ale spíš dvojky a jedničky. Ale stane se, že se tam občas vyskytne i špatná známka.

Zmínili jsme tvého taťku. Rodiče tě asi ve fotbale hodně podporují, viď?

Ve fotbale mě podporují samozřejmě oba rodiče, ale na všechny zápasy chodí víc táta. Radí mi, co bych mohl udělat lépe, nebo řekne, co jsem udělal špatně.