Českolipsko /FOTOGALERIE/ – Nečekaná a hlavně vysoká porážka rezervy českolipského Arsenalu, remíza Nového Boru a cenné vítězství Cvikova. Takové bylo 17. kolo krajského fotbalového přeboru z pohledu zástupců a účastníků českolipského okresu.

Pěnčín – Arsenal Č. Lípa B

5:1 (:1)

K utkání vzhledem k marodce v dospělých týmech nastoupilo několik dorostenců. V prvním poločase Lípa předváděla dobrý fotbal. Druhý poločas patřil jednoznačně domácím.

Domácí lodivod Houška k tomu řekl: „Dnešní soupeř nebyl vůbec jednoduchý, i když výsledek vypadá jednoznačně. V prvním poločase mladíci z Arsenalu vypadali jako komplexní celek. Hráli výborně, dobře zkracovali hřiště, útočníci byli doplňováni. Nebylo to pro nás vůbec jednoduché. Podařilo se jim vstřelit první branku. My jsme do druhé půle udělali několik změn, což nám pomohlo a hlavně jsme brzo srovnali skóre na 1:1. To vše vedlo k tomu, že jsme zápas převrátili ve svůj prospěch. Znovu musím přiznat, že výsledek neodpovídá dění na hřišti. Česká Lípa má v těchto mladících, pokud se bude s nimi dobře pracovat, dobrou základnu pro A-tým.“

Lípa se dočkala jediného gólu. V 37. minutě se po centru Picka hlavou trefil Bečvařík – 0:1. Na začátku druhé půle zahrozil Sedlmajer přízemní střelou, když se dostal před gólmana Pavlíčka, jenže trefil jeho nohy. V 64. minutě po trestném kopu z 32 metrů Pěnčín srovnal skóre, úspěšným střelcem byl Sekerák. O tři minuty později se trefil Matějček Jan z davceti metrů – 2:1. Další gól přišel po centru Sekeráka a následné teči Matějčka Pavla – 3:1.

O minutu později se Lípa radovala z gólu, jenže zbytečně. Gól nebyl pro údajný ofsajd Kaňkovského uznán. Svoji tragickou desetiminutovku zakončila Lípa pokutovým kopem, který přišel po faulu ve vápně. Šťastným střelcem byl Matějček Pacel – 4:1. V samotném závěru přidal ještě pátý gól Mrklas, když ze 40 metrů přeloboval gólmana Pavlíčka.

Trenér Bohuslav Najman k utkání řekl: „První poločas kluci makali, ve druhém polevili v napadání, čehož soupeř využil k tlaku. Neumím si to vysvětlit. Do šedesáté minuty jsme soupeře drželi na uzdě, ale pak se to změnilo. Prostě jsme vybouchli.“

Branky: 64. Sekerák, 67, Matějček Jan, 72. a 74. Matějček Pavel, 89. Mrklas – 37. Bečvařík. Rozhodčí: Mrkáček, ŽK: 0:2. Diváků 60.

Česká Lípa B: Pavlíček – Měšťan, Rataj, Košek, Pohorský – Kliment ( 59. Půlpán), Picek, Švec, Bečvařík – Šlechta, Kaňkovský. Trenér: B. Najman.

Desná – N. Bor 3:3 (1:2)

Třikrát vedli, ale výhry se nedočkali. „Škoda… O výhru přišli až v posledních minutách. Ale i ten jeden bod ze soupeřova hřiště se musí počítat,“ sdělil novoborský sekretář Jiří Obrovský. První branku zápasu vsítil důrazný Třešňák, pět minut před koncem úvodního dějství domácí srovnali, ale do kabin přece jen odcházeli veseleji Novoborští, a to díky nechytatelnému projektilu ze 37 metrů v podání Pepy Šinera – 1:2!

Domácí Desná srovnala několik momentů po zahájení II. půle Vokálem na 2:2. Hosté však i nadále hráli s chutí a v 66. min. po spolupráci Hrušky se Stromeckým přesně zamířil Kýček – 2:3. Jenže tento stav nevydržel dlouho. Desná soupeře po jeho chybě ve středu hřiště přečíslila srovnala na konečných 3:3. Následující sobotu svěřenci Františka Kubáně přivítají celek Železného Brodu.

Branky N. Boru: 25. Třešňák, 44. Šiner, 66. Kýček. Rozhodčí: Mařatka. ŽK: 2:3.100 diváků.

Sestava N. Boru: Szabo - Hruška, Suněk, Smeták, Šiner, Novotný, Slabý, Hanoušek, Stromecký, Třešňák, Stromecký (Havlásek, Lebruška). Trenér: Fr. Kubáň.

Ž. Brod – Cvikov 1:2 (0:2)

Cvikov, který hraje o záchranu, byl aktivní hned od začátku. Nečekanou Balážovu střelu z dobrých 35 metrů vytáhl nad břevno doposud pozorný brankař domácích. Chvíli nato cvikovská posila Kořínek perfektně rozehrál roh a Urban hlavičkou do šibenice otevřel skóre - 0:1.

Pár minut před pauzou přišel okamžik, o kterém se bude v Želeném Brodu ještě dlouho mluvit. Pomezní sudí odmával hostujícímu Balážovi ofsajd, načež hlavní arbitr signalizoval výhodu pro domácí a hru nepřerušil. Míč si tedy sebral brankář, hodil si

ho tři metry před sebe s tím, že ho vykopne, jenže výborně se v celé této situaci zorientoval cvikovský Bártl, který doběhl k balónu a v naprostém klidu ho poslal za záda užaslého brankáře. Mezi domácími fanoušky to chvíli vřelo, ale většina z nich nakonec uznala, že gól padl podle pravidel.

Druhá půle začala velkým tlakem Ž. Brodu a hosté začali kupit chyby. Cvikovskému stoperovi Heřmánkovi nevyšla riskantní klička, v presu odhrál na obsazeného Urbana a z následného závaru domácí snížili. Posledních 15 minut se hosté z tlaku Železnobrodských vymaňovali jen velmi těžko. Dobré čtyři pět šancí na vyrovnání odvrátil výbornými zákroky brankář Machačný.

Krajský přebor -17. kolo:

Pěnčín – Česká Lípa B 5:1 (0:1). Desná – Nový Bor 3:3 (1:2).

Jablonec nad Jizerou - Sedmihorky 3:0 (2:0). Branky: 25., 39. a 65. Bulíř. Rozhodčí: Tykva, ŽK: 2:4. Diváků: 115.

Mšeno – Višňová 2:1 (0:1). Branky: 47. Brezinský, 82. Vrabec z pen. – 27. Havlíček. Rozhodčí: Klimt, ŽK: 2:2, ČK: 8. Melka (V). Diváků: 60.

Železný Brod – Cvikov 1:2 (0:2). Branky: 57. Berka – 25. Urban, 42. Bártl. Rozhodčí: Huřťák, ŽK: 1:2. Diváků: 95.

VTJ Rapid Liberec - Hejnice 5:2 (0:1). Branky: 53. a 88. Hegr, 61. a 78. Novák, 86. Řeháček – 18. a 75. z pen. Kouba. Rozhodčí: Milner. Diváků: 150.

Hrádek - Pěnčín-Turnov B 1:1 (0:0). Branky: 80. Černohorský - 58. Vokáček. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 3:2. Diváků: 75.

Tabulka

#nahled|https://g.denik.cz/7/94/fotbal_krajsky_prebor_tabulka_1113_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/7/94/fotbal_krajsky_prebor_tabulka_1113.jpg|Tabulka krajského přeboru po 17. kole.#