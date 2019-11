Česká Lípa přitom nezačala duel vůbec dobře, prohrávala už 0:2. Přesto ale dokázala zápas zvrátit na svoji stranu, vítěznou trefu obstaral třináct minut před koncem základní hrací doby Šimon Kendík.

Arsenal třemi výhrami za sebou vylepšil nelichotivé postavení v tabulce, zimní přestávku přečká na sedmé příčce. Na šestou Roudnici tým ztrácí jen dva body,

z patnácti kol jich vytěžil čtyřiadvacet. Střelecky se dařilo nejlépe Tadeáši Hanlovi, který odehrál všechny zápasy a nastřílel v nich šestnáct branek. O třináct zářezů se postaral Lukáš Třeštík, desetkrát úřadoval Vojtěch Kříž.

„Začátek sezony byl z naší strany ovlivněný tím, že si kluci museli zvykat na trochu jiné tempo oproti předchozí sezoně. Trvalo nám, než jsme týmu nastavili nějakou tvář. Snažíme se kopírovat systém áčka a kluci disponují obrovskou kvalitou. Byly tam samozřejmě zbytečné ztráty a mohlo být vše ještě lepší, ale v druhé polovině podzimu už kluci hráli to, co jsme chtěli,“ popsal výkony českolipské sedmnáctky trenér Jakub Čvančara, který zároveň dodal: „V závěru jsme vlastně udělali tři výhry v řadě a třeba právě v posledním zápase s Mostem hráči od určité chvíle změnili přístup a duel otočili. Toho si hodně cením, protože v tomto věku hlava ještě není úplně nastavená tak, aby jela stejně od první minuty do poslední. Je prostě strašně těžké šestnáctileté fotbalisty neustále motivovat, aby podávali co nejlepší výkony.“

Lize dorostu po podzimu kraluje rezerva Teplic před Jabloncem a Libercem. Bez bodu poslední jsou dorostenci Ervěnic-Jirkova.

Statistiky Arsenalu

Bilance: 15 zápasů, 8 výher, 7 proher

Body: 24

Skóre: 56:44

Pozice v tabulce: 7.